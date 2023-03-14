https://sputnikarabic.ae/20230314/العراق-بغداد-تبدي-رغبتها-في-إنهاء-الملفات-العالقة-مع-أربيل-بشكل-جذري-1074741276.html

العراق.. بغداد تبدي رغبتها في إنهاء الملفات العالقة مع أربيل بشكل جذري

العراق.. بغداد تبدي رغبتها في إنهاء الملفات العالقة مع أربيل بشكل جذري

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، أن بغداد لديها رغبة جادة في إنهاء... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T17:18+0000

2023-03-14T17:18+0000

2023-03-14T17:18+0000

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بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الحكومة العراقية، فقد "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء في أربيل، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات المشتركة".وأكد السوداني "أن الحكومة تمتلك الإرادة والرغبة الجادة في إنهاء هذه الملفات العالقة وبشكل جذري، والانتقال إلى أفق واسع من العمل المشترك والفرص الاقتصادية، التي تعود بالخير على أبناء شعبنا في كردستان وكل المحافظات".من جانبه، أكد بارزاني "حرص حكومة الإقليم على استمرار المباحثات مع الحكومة الاتحادية، التي أحرزت تقدما، وتمخضت عن إقرار مشروع قانون الموازنة، والمضي نحو معالجة النقاط الخلافية".وثمَّن بارزاني "قرار مجلس الوزراء بخصوص تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة، الذي يتزامن مع استذكار فاجعة قصف حلبجة بالسلاح الكيميائي من قبل النظام الدكتاتوري"، وفق قوله.وتأتي زيارة السوداني إلى إقليم كردستان العراق بعد يوم من موافقة الحكومة الاتحادية على مشروع الموازنات العامة للبلاد لأعوام 2023 و2024 وإحالتها إلى مجلس النواب.وأشار محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إلى أن حصّة الإقليم فيها هي مثلما وردت في الموازنات السابقة بنسبة 12.6%، موضحا أنه قد تم التوصل إلى تفاهمات مع ممثلي الإقليم أفضت للموافقة على مشروع الموازنة وإحالته إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه.وشهدت العلاقة بين أربيل والحكومة العراقية في بغداد خلافات مستمرة منذ عام 2003 حول ملفات عدة أبرزها تصدير النفط من كردستان وواردات المنافذ الحدودية في الإقليم وحصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد إضافة إلى ما يسمى بـ"المناطق المتنازع عليها" بين الطرفين.

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