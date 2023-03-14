https://sputnikarabic.ae/20230314/تقارير-بطولة-كأس-العالم-2026-ستصبح-أطول-مونديال-بـ104-مباراة-1074732476.html

تقارير: بطولة كأس العالم 2026 تصبح أطول مونديال بـ104 مباراة

تقارير: بطولة كأس العالم 2026 تصبح أطول مونديال بـ104 مباراة

ذكرت تقارير، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على زيادة عدد ‏مباريات بطولة كأس العالم لعام 2026، والمقامة في أمريكا... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

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وسيزيد "فيفا" من مباريات بطولة عام 2026 بـ40 مباراة إضافية، لتصبح 104 مباراة، ارتفاعا من 64 مباراة، وبدلا من 80 مباراة التي كان مخططا لإقرارها، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".وستسهم إضافة المزيد من المباريات في تحقيق "فيفا" أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي من العائدات.كما سيجعل هذا التغيير بطولة 2026، التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، هي أطول بطولة كأس عالم على الإطلاق، لتزيد عن مونديال قطر 2022 بما يقرب الأسبوع.وبدلا من وجود 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة فرق، سيكون لـ"فيفا" 12 مجموعة، لكل منها أربع دول، ووفقا لذلك، سيتأهل أفضل فريقين إلى دور 32 مع أفضل 8 فرق في المركز الثالث، بحسب مصادر لـ"سكاي نيوز".وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذا يعني أن الفرق التي ستصل إلى النهائي، سيكون عليها الآن خوض 8 مباريات، بدلا من السبع التي لعبها منتخبا الأرجنتين وفرنسا، اللذان تأهلا للتصفيات النهائية في بطولة 2022.ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لمونديال 2026، في الولايات المتحدة، يوم الأحد الموافق 19 يوليو/ تموز من ذلك العام.

https://sputnikarabic.ae/20230119/فيفا-عدد-متابعي-مونديال-قطر-2022-وصل-لـ-5-مليارات-شخص-و34-مليون-حضروا-في-المدرجات-1072472959.html

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