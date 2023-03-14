https://sputnikarabic.ae/20230314/روسيا-تعلن-تمديد-اتفاقية-الحبوب-لمدة-60-يوما-بشروط--1074706066.html

روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما بشروط

روسيا تعلن تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما بشروط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تمديد اتفاقية الحبوب لمدة 60 يوما مع التأكيد على الحزمة الخاصة بها بشرط الوفاء بجميع الوعود المقدمة إلى الجانب... 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T08:12+0000

2023-03-14T08:12+0000

2023-03-14T08:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو: "لقد أدلى نائب وزيرنا سيرغي فيرشينين بتصريح، أمس، مفاده بأن الصفقة قد تم تمديدها بالفعل، وتم الاتفاق على تمديدها لمدة 60 يوما".وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال حول ما إذا كان من المتوقع تمديد صفقة الحبوب: "في حال عدم وجود "ظروف قاهرة"، سيتم تمديدها"؛ مضيفاً: "لا أستطيع الجزم حتى الآن، ولكن على الأرجح ستمدد 60 يومًا في ظل الظروف الحالية".وأضاف، موضحًا أن المشاورات بين روسيا والأمم المتحدة في جنيف، بشأن صفقة الحبوب كانت بناءة، وتم أخذ ملاحظات واعتراضات الجانب الروسي في الاعتبار.وأكد المصدر أن تركيا والأمم المتحدة تواصلان جهودهما لإيصال المنتجات الروسية إلى الأسواق كجزء من صفقة الحبوب، وستستمر الاتصالات مع موسكو والاتحاد الأوروبي في هذا السياق.وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يوم أمس الاثنين، انتهاء جولة المفاوضات في جنيف، بين ممثلي روسيا الاتحادية والأمم المتحدة، بشأن صفقة الحبوب.وأضاف: "روسيا غير معترضة على تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود، بعد انتهاء مرحلتها الثانية في الـ 18 من الشهر الجاري، ولكن لمدة 60 يومًا فقط".وأشار إلى أنه، في صلب المشاورات، تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إسطنبول، في 22 تموز/ يوليو 2022.وشدد على أن "المحادثة المفصلة والصريحة التي جرت أكدت مرة أخرى، أنه إذا تم تنفيذ التصدير التجاري للمنتجات الأوكرانية بوتيرة ثابتة، وجلب أرباحًا كبيرة لكييف؛ فإن الحواجز لا تزال قائمة في طريق المصدرين الزراعيين الروس".

https://sputnikarabic.ae/20230312/تركيا-تتوقع-تمديد-صفقة-الحبوب-في-18-مارس-1074632031.html

https://sputnikarabic.ae/20230312/اتحاد-الصناعات-المصرية-يوضح-تأثير-انسحاب-بلاده-من-اتفاقية-الحبوب-الأممية-1074643727.html

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