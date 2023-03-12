عربي
https://sputnikarabic.ae/20230312/اتحاد-الصناعات-المصرية-يوضح-تأثير-انسحاب-بلاده-من-اتفاقية-الحبوب-الأممية-1074643727.html
اتحاد الصناعات المصرية يوضح تأثير انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية
اتحاد الصناعات المصرية يوضح تأثير انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية
أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، أن انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية لن يؤثر عليها على الإطلاق. 12.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-12T16:13+0000
2023-03-12T16:13+0000
مصر
العالم العربي
لندن
الأخبار
وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية
أخبار أوكرانيا
وزارة الخارجية المصرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064871723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e4d33a5e41de25b92967455fb607604.jpg
ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن الوليلي، أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع أغلب دول العالم تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها القمح.وأوضح مجدي الوليلي أن مصر تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند، مضيفا أن اتفاقية الحبوب الأممية ستخسر بالتأكيد عضوية بلاده باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، مشيرا إلى أنها "لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد".وذكر المسؤول المصري أن قرار بلاده بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقات الدولية يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء فيها، مشيرا إلى أن "مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وما فرضته الأزمة في اضطراب سلاسل الإمداد والتموين".وشدد على أن عدم وجود هذا الدعم الكافي جعل مصر تتخذ قرار الانسحاب من الاتفاقية الدولية، لأنها أدركت أن عضويتها دون قيمة مضافة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية المصرية سبق وأكدت هذا الأمر من قبل، بأن قرار الانسحاب قد اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، وهو التقييم الذي خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية "دون قيمة مضافة".ويذكر أن مصر وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب حول العالم، وذلك منذ إنشائها في لندن في العام 1995.وكانت مصر قد قدمت، في شهر فبراير/شباط الماضي، طلبا بالانسحاب من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، على أن يسري هذا الطلب بداية من 30 يونيو/حزيران 2023، حيث يجوز لأي عضو في تلك الاتفاقية الانسحاب منها في نهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يوما على الأقل من نهاية السنة المالية.
https://sputnikarabic.ae/20230305/السفارة-الروسية-إمدادات-القمح-إلى-مصر-قد-تبلغ-8-ملايين-طن-في-العام-الزراعي-2022--2023-1074359224.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064871723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49d07f9e75cf53f7efcc1b70da65c788.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, العالم العربي, لندن, الأخبار, وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية, أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية المصرية
مصر, العالم العربي, لندن, الأخبار, وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية, أخبار أوكرانيا, وزارة الخارجية المصرية

اتحاد الصناعات المصرية يوضح تأثير انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية

16:13 GMT 12.03.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirمزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور
مزارعو لبنان يحصدون القمح وسط غياب دعم الدولة//فيديو صور - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
تابعنا عبرTelegram
أكد مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأحد، أن انسحاب بلاده من اتفاقية الحبوب الأممية لن يؤثر عليها على الإطلاق.
ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، مساء اليوم الأحد، عن الوليلي، أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع أغلب دول العالم تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية خلال الأشهر الماضية، وعلى رأسها القمح.
حبوب القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2023
السفارة الروسية: إمدادات القمح إلى مصر قد تبلغ 8 ملايين طن في العام الزراعي 2022 – 2023
5 مارس, 20:30 GMT
وأوضح مجدي الوليلي أن مصر تمكنت من استيراد القمح من بلدان جديدة مثل الهند، مضيفا أن اتفاقية الحبوب الأممية ستخسر بالتأكيد عضوية بلاده باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، مشيرا إلى أنها "لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد".
وذكر المسؤول المصري أن قرار بلاده بالانسحاب من اتفاقية الحبوب الأممية يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقات الدولية يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء فيها، مشيرا إلى أن "مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية وما فرضته الأزمة في اضطراب سلاسل الإمداد والتموين".
وشدد على أن عدم وجود هذا الدعم الكافي جعل مصر تتخذ قرار الانسحاب من الاتفاقية الدولية، لأنها أدركت أن عضويتها دون قيمة مضافة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية المصرية سبق وأكدت هذا الأمر من قبل، بأن قرار الانسحاب قد اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، وهو التقييم الذي خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية "دون قيمة مضافة".
ويذكر أن مصر وقعت على اتفاقية التجارة العالمية، وهي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب حول العالم، وذلك منذ إنشائها في لندن في العام 1995.
وكانت مصر قد قدمت، في شهر فبراير/شباط الماضي، طلبا بالانسحاب من الاتفاقية الدولية لتجارة الحبوب، على أن يسري هذا الطلب بداية من 30 يونيو/حزيران 2023، حيث يجوز لأي عضو في تلك الاتفاقية الانسحاب منها في نهاية أي سنة مالية من خلال تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يوما على الأقل من نهاية السنة المالية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала