https://sputnikarabic.ae/20230314/صحيفة-تواصل-مصر-وإيران-قائم-في-دوائر-ذات-طابع-خاص-1074718937.html

صحيفة: تواصل مصر وإيران قائم في دوائر "ذات طابع خاص"

صحيفة: تواصل مصر وإيران قائم في دوائر "ذات طابع خاص"

كشف مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، عن أن "قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة ولم تتوقف، في دوائر ذات طابع خاص". 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T11:51+0000

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وقال المصدر المصري، الذي على صلة بالملف، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "قنوات التواصل بين القاهرة وطهران لم تتوقف في إطار دوائر ذات طابع خاص"، لكنه رفض توضيحها.وأضاف: "هناك تعبير عن تقدير كبير وعالي المستوى من إيران لمصر وقيادتها السياسية"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في مسار استئناف العلاقات، وسرعة استجابة مصر للمطروح إيرانيا".وأكد المصدر "أنه لا توجد نقاط تباين كبيرة بين الجانبين، باستثناء علاقة طهران بحركتي (حماس) و(الجهاد)، وكذلك مراعاة المبدأ العام المصري الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحددات الأمن القومي المصري والعربي.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قال، أمس الاثنين، إن "مصر دولة مهمة في المنطقة، وكلا البلدين يعتقد بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى دوريهما".تأتي تصريحات كنعاني بعد أيام من إعلان السعودية وإيران عن التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى عودة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة، وذلك في إطار مبادرة صينية.وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع الدول المجاورة.

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