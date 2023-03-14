https://sputnikarabic.ae/20230314/ممثلو-أكثر-من-40-دولة-يجتمعون-بموسكو-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبي-روسيا-الدولية-1074701547.html
ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية
ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية
يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بموسكو، في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، حسبما صرح... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T04:38+0000
2023-03-14T04:38+0000
2023-03-14T04:38+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم " محبي روسيا". أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو يوم 14 آذار/مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي العالمي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية
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يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بموسكو، في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، حسبما صرح به منظمو المؤتمر لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك
. وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم " محبي روسيا". أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو يوم 14 آذار/مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".
وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".
وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا
، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.
ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي العالمي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.