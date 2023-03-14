عربي
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230314/ممثلو-أكثر-من-40-دولة-يجتمعون-بموسكو-في-المؤتمر-التأسيسي-لحركة-محبي-روسيا-الدولية-1074701547.html
ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية
ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية
يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بموسكو، في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، حسبما صرح... 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T04:38+0000
2023-03-14T04:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046965723_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_484a9d15881bfc3daffa3c20e5106b69.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم " محبي روسيا". أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو يوم 14 آذار/مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي العالمي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-جلسة-بطلب-من-روسيا-لبحث-مسألة-رهاب-الروس-1074699680.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/1a/1046965723_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e46d6a8d4c3d924360993e01bff88602.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, سلاح روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

ممثلو أكثر من 40 دولة يجتمعون بموسكو في المؤتمر التأسيسي لحركة "محبي روسيا" الدولية

04:38 GMT 14.03.2023
© Sputnik . Maria Devakhina / الانتقال إلى بنك الصورتحضيرات هالوين في مدينة الملاهي "جزيرة الأحلام" في موسكو، روسيا 23 أكتوبر 2020
تحضيرات هالوين في مدينة الملاهي جزيرة الأحلام في موسكو، روسيا 23 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
© Sputnik . Maria Devakhina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حصري
يجتمع ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بموسكو، في المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، حسبما صرح به منظمو المؤتمر لوكالة "سبوتنيك".
موسكو - سبوتنيك. وقال ممثل عن المنظمين للوكالة: "حتى في الدول الغربية اليوم، هناك العديد من الأشخاص الذين لا يخشون تسمية أنفسهم " محبي روسيا". أولئك الذين يحبون بلادنا وتاريخها وثقافتها بصدق، والذين يتضامنون مع روسيا في نضالها من أجل نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب قائم على احترام القيم التقليدية للدول وشعوبها. بالتحديد، هؤلاء الناس هم الذين سيجتمعون في موسكو يوم 14 آذار/مارس لحضور مؤتمر الحركة الدولية لمحبي روسيا. هذا اجتماع تأسيسي".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بطلب من روسيا لبحث مسألة "رهاب الروس"
أمس, 22:41 GMT
وأضاف أحد منظمي المؤتمر، أن الحركة الدولية لمحبي روسيا مهمتها توحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم الإعجاب بروسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".
وفقًا لمنظمي المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا، سيكون من بين ضيوف المؤتمر ممثلو أكثر من 40 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وآسيا.
ومن المنتظر أن يلقي كلمات في المؤتمر: وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونائب رئيس مجلس الشعب الروسي العالمي ورئيس مجموعة شركات "تسارغراد" كونستانتين مالوفيف، وستيفن سيغال، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية مع الولايات المتحدة واليابان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала