https://sputnikarabic.ae/20230314/منظمة-يهودية-تسحب-رعايتها-لمؤتمر-يعقده-وزير-إسرائيلي-في-باريس-1074706637.html

منظمة يهودية تسحب رعايتها لمؤتمر يعقده وزير إسرائيلي في باريس

منظمة يهودية تسحب رعايتها لمؤتمر يعقده وزير إسرائيلي في باريس

أعلن "الصندوق القومي اليهودي"، سحب رعايته لمؤتمر يعقده وزير المالية الإسرائيلي المتشدد بتسلئيل سموتريتش في العاصمة الفرنسية باريس. 14.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-14T08:40+0000

2023-03-14T08:40+0000

2023-03-14T08:40+0000

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وسيصل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" إلى باريس، الأسبوع المقبل، خصيصا من أجل المؤتمر، بعدما أعلنت الحكومة الفرنسية عدم إجراء مسؤوليها أي لقاءات معه في ظل تصريحات سابقة للوزير الإسرائيلي دعا فيها إلى "محو" بلدة فلسطينية من الوجود.ويدور الحديث عن مؤتمر سيتحدث فيه سموتريتش في تجمع للجالية اليهودية في فرنسا إحياء لذكرى مسؤول سابق في "الصندوق القومي اليهودي".وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "في خطوة غير معتادة، اتصل مدير العلاقات الخارجية في الصندوق القومي اليهودي بمنظمة Israel is Forever (المنظمة للمؤتمر) وطالبهم بإزالة شعار الصندوق من المؤتمر، مؤكدا أنه ليس له أي علاقة بالحدث ولم يكن وراء دعوة سموتريتش لباريس".ونقلت القناة عن مصادر في الصندوق أنه من المهم التنصل من زيارة سموتريتش إلى باريس من أجل تجنب الادعاءات في فرنسا ضد المنظمة.وسيتحدث سموتريتش في المؤتمر الأسبوع المقبل، على الرغم من معارضة شرائح واسعة من الجالية اليهودية.في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الفرنسية مقاطعتها زيارة سموتريتش إلى باريس.وبحسب القناة، فإن "وزير المالية ليس لديه اجتماعات مخطط لها في فرنسا، وسوف يصل إلى البلاد فقط من أجل المؤتمر".و"الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت) هو منظمة صهيونية تأسست عام 1901، ونشطت في جمع التبرعات من اليهود حول العالم، لشراء الأراضي من فلسطين التي كانت تحت الحكم العثماني، وإقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني.وأمس الاثنين، تظاهر مئات اليهود الأمريكيين والإسرائيليين خارج فندق في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تواجد سموتريتش، للمشاركة في مؤتمر اقتصادي.وهتف المتظاهرون"سموتريتش، إرهابي" و"عد إلى المنزل"، فيما هتف آخرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".ووسط مقاطعة أمريكية رسمية، وصل سموتريتش أمس الأول (الأحد) إلى واشنطن لحضور مؤتمر "البوندس"، وهي منظمة تعمل على بيع سندات الحكومة الإسرائيلية لمستثمرين أجانب.ومطلع مارس/آذار الجاري، قال سموتريتش إن بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية "يجب أن تُمحى"، مضيفا: "أعتقد أن على إسرائيل أن تفعل ذلك وليس أشخاصا عاديين"، مما أثار ردود أفعال عربية ودولية منددة، قبل تنصله من تصريحاته لاحقا ووصفها بأنها "زلة لسان".

https://sputnikarabic.ae/20230313/الحكومة-الفرنسية-تقاطع-زيارة-وزير-المالية-الإسرائيلي-بعد-تصريحاته-عن-محو-بلدة-فلسطينية-1074699269.html

https://sputnikarabic.ae/20230305/وزير-المالية-الإسرائيلي-حديثي-عن-محو-بلدة-حوارة-الفلسطينية-كان-زلة-لسان-1074350801.html

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