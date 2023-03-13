عربي
https://sputnikarabic.ae/20230313/الحكومة-الفرنسية-تقاطع-زيارة-وزير-المالية-الإسرائيلي-بعد-تصريحاته-عن-محو-بلدة-فلسطينية-1074699269.html
الحكومة الفرنسية تقاطع زيارة وزير المالية الإسرائيلي بعد تصريحاته عن "محو" بلدة فلسطينية
الحكومة الفرنسية تقاطع زيارة وزير المالية الإسرائيلي بعد تصريحاته عن "محو" بلدة فلسطينية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الفرنسية قررت عدم إجراء أي لقاءات رسمية مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، الذي دعا مؤخرا... 13.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-13T21:26+0000
2023-03-13T21:26+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101574/74/1015747420_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_350486d202cb95dd3e14553c37ce02f5.jpg
القدس– سبوتنيك. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة الفرنسية تأكيدها أن الحكومة الفرنسية قررت عدم إيفاد أي مسؤول حكومي رسمي للقاء وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، الذي سيقوم بزيارة فرنسا الأسبوع المقبل حيث ستقتصر زيارته على لقاءات مع أعضاء الجالية اليهودية هناك.وأضافت القناة أن "موقف الحكومة الفرنسية يأتي على خلفية تصريحات سموطريتش المثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوّارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود".وكان سموطريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قد قدم اعتذارا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر "البوندس"، حيث جرت مقاطعته من قبل الإدارة الأمريكية التي لم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أمريكيين رسميين.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وتراجع سموتريتش، عن تصريحاته حول "محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية"، ووصفها بأنها "زلة لسان"، وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سموتريتش، قال إنه "أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة"، مشيرا إلى أن تصريحاته "خرجت وسط جيشان المشاعر".وأضاف أنه من "المشين أن يعتقد أي شخص أنه يقصد القضاء على حوارة بالفعل"، لكنه قال أيضا: "علينا أن نكون أكثر حدة، باتخاذ المزيد من المبادرات في هذه المعركة ضد الإرهاب، لأن الناس يُقتلون هنا".
https://sputnikarabic.ae/20230307/لابيد-يصف-مستوطنين-هاجموا-حوارة-بـ-الإرهابيين-اليهود-يجب-محاكمتهم-1074413300.html
إسرائيل
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101574/74/1015747420_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_755f5223af18b4d83f45af9227cdb8e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار

الحكومة الفرنسية تقاطع زيارة وزير المالية الإسرائيلي بعد تصريحاته عن "محو" بلدة فلسطينية

21:26 GMT 13.03.2023
© Sputnik . Sergey Subbotin / الانتقال إلى بنك الصورقصر الإليزيه
قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
© Sputnik . Sergey Subbotin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الفرنسية قررت عدم إجراء أي لقاءات رسمية مع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموطريتش، الذي دعا مؤخرا إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.
القدس– سبوتنيك. ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن مصادر في الحكومة الفرنسية تأكيدها أن الحكومة الفرنسية قررت عدم إيفاد أي مسؤول حكومي رسمي للقاء وزير المالية بتسلئيل سموطريتش، الذي سيقوم بزيارة فرنسا الأسبوع المقبل حيث ستقتصر زيارته على لقاءات مع أعضاء الجالية اليهودية هناك.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
لابيد يصف مستوطنين هاجموا حوارة بـ "الإرهابيين اليهود": يجب محاكمتهم
7 مارس, 08:49 GMT
وأضافت القناة أن "موقف الحكومة الفرنسية يأتي على خلفية تصريحات سموطريتش المثيرة للجدل والتي دعا فيها إلى محو بلدة حوّارة الفلسطينية جنوبي نابلس من الوجود".
وكان سموطريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف قد قدم اعتذارا عن هذه التصريحات في الولايات المتحدة، وذلك خلال حضوره مؤتمر "البوندس"، حيث جرت مقاطعته من قبل الإدارة الأمريكية التي لم ترتب له أي اجتماع عمل مع مسؤولين أمريكيين رسميين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، معلقا على ما قاله سموتريتش: "تصريح غير مسؤول ومثير للاشمئزاز"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وتراجع سموتريتش، عن تصريحاته حول "محو بلدة حوارة الفلسطينية في الضفة الغربية"، ووصفها بأنها "زلة لسان"، وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن سموتريتش، قال إنه "أخطأ في اختيار كلماته بشأن حوارة"، مشيرا إلى أن تصريحاته "خرجت وسط جيشان المشاعر".
وأضاف أنه من "المشين أن يعتقد أي شخص أنه يقصد القضاء على حوارة بالفعل"، لكنه قال أيضا: "علينا أن نكون أكثر حدة، باتخاذ المزيد من المبادرات في هذه المعركة ضد الإرهاب، لأن الناس يُقتلون هنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала