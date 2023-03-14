https://sputnikarabic.ae/20230314/نائب-وزير-الخارجية-السوري-لـسبوتنيك-نبحث-مسألة-مشاركتنا-بالاجتماع-الرباعي-في-موسكو-1074705438.html
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، المقرر عقده غدا في موسكو، لاتزال قيد البحث. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:43+0000
2023-03-14T07:43+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في الاجتماع الرباعي في موسكو: "نبحث في الموضوع".أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، أمس الاثنين، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 مارس / آذار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مصادر-تركية-نواب-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وإيران-وسوريا-يجتمعون-في-موسكو-يومي-15-و16-مارس-1074667349.html
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
07:43 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 14.03.2023) تابعنا عبر
حصري
كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، المقرر عقده غدا في موسكو، لاتزال قيد البحث.
دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في الاجتماع الرباعي في موسكو: "نبحث في الموضوع".
أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، أمس الاثنين، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 مارس / آذار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
وقالت القناة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "سيعقد يومي 15 و16 مارس المقبلين، وسيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان".
واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.
وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.