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دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230314/نائب-وزير-الخارجية-السوري-لـسبوتنيك-نبحث-مسألة-مشاركتنا-بالاجتماع-الرباعي-في-موسكو-1074705438.html
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو
كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، المقرر عقده غدا في موسكو، لاتزال قيد البحث. 14.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-14T07:43+0000
2023-03-14T07:55+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في الاجتماع الرباعي في موسكو: "نبحث في الموضوع".أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، أمس الاثنين، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 مارس / آذار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
https://sputnikarabic.ae/20230313/مصادر-تركية-نواب-وزراء-خارجية-تركيا-وروسيا-وإيران-وسوريا-يجتمعون-في-موسكو-يومي-15-و16-مارس-1074667349.html
https://sputnikarabic.ae/20230308/أنقرة-العمل-جار-على-عقد-اجتماع-رباعي-لوزراء-خارجية-سوريا-وتركيا-وروسيا-وإيران-1074468342.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري

دمشق: نبحث مسألة مشاركتنا بالاجتماع الرباعي في موسكو

07:43 GMT 14.03.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 14.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وفد سوريا في، د. أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين
رئيس وفد سوريا في، د. أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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حصري
كشف معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، المقرر عقده غدا في موسكو، لاتزال قيد البحث.
دمشق - سبوتنيك. وقال سوسان في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستشارك في الاجتماع الرباعي في موسكو: "نبحث في الموضوع".
أفادت قناة "تي.آر.تي" التركية، أمس الاثنين، بأن وفودا من وزارت خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا سوف تجتمع يومي 15 و16 مارس / آذار المقبل، في العاصمة الروسية موسكو.
أنابيب محطة التدفئة المركزية على خلفية مجمع الأعمال الدوليموسكفا سيتي في مدينة موسكو، روسيا 9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2023
مصادر تركية: موسكو تستضيف اجتماعا لنواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا
أمس, 09:17 GMT

وقالت القناة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية: "سيعقد يومي 15 و16 مارس المقبلين، وسيمثل الوفد التركي نائب وزير الخارجية التركي بوراك أكجابار، وذلك بحضور نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، ومعاون وزير الخارجية السوري، محمد أيمن سوسان".

واستضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
أنقرة: العمل جار على عقد اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا وإيران
8 مارس, 09:56 GMT

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.
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