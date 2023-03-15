https://sputnikarabic.ae/20230315/الأمير-تركي-الفيصل-شروط-السعودية-لتطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-معروفة-1074772053.html

الأمير تركي الفيصل: شروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل معروفة

الأمير تركي الفيصل: شروط السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل معروفة

كشف رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، مجددا، "شروط المملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل". 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T13:22+0000

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قال الأمير تركي الفيصل، في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إن "الشروط معروفة، وهي إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة وذات حدود معترف بها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين"، مشيرا إلى أن هذه هي الشروط التي وضعت في المبادرة العربية التي أطلقها الملك عبدالله.وردا على سؤال إن كان من الممكن أن يكون هناك تطبيع دون تحقيق هذه الشروط، قال: "هذا الكلام صدر من المسؤولين وليس مني أنا، فأنا أصدق المسؤولين عندما يقولون هذا الكلام وما يصدر في الصحافة هو كلام صحافة أنا لا أهتم به".وقال أشخاص منخرطون في مناقشات جارية بين السعودية والولايات المتحدة، إن المملكة تطلب من واشنطن، تقديم ضمانات أمنية، وتصريحا لتطوير برنامج أسلحة نووية مدني، مقابل عقدها اتفاق سلام مع إسرائيل.وأشار السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دانيال شابيرو، إلى أن "التطبيع بين إسرائيل والسعودية بتوجيه من الولايات المتحدة هو في مصلحة الأطراف الثلاثة. لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلا". ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون وسعوديون إن اتفاق السلام ممكن، وفقا لما ورد في تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وقالت المصادر، إن "إدارة بايدن منخرطة بعمق في المفاوضات المعقدة، وأن أي اتفاق سيعيد تشكيل المشهد السياسي في الشرق الأوسط"، لافتة إلى أن المطالب السعودية بضمانات أمنية ومساعدات نووية، من بين العقبات الهائلة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق سلام.وتشير مصادر للصحيفة، إلى أن الاتفاق بين الرياض وإسرائيل، قد يسرع من إقامة تحالف عسكري إقليمي ضد طهران، ويقضي على فكرة الدولتين.وأعرب مندوب المملكة العربية السعودية السابق لدى الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، عن استعداد بلاده لإقامة علاقات مع إسرائيل بمجرد تنفيذ شرط واحد.وقال السفير عبد الله المعلمي في حوار مع موقع "عرب نيوز" السعودي إن الموقف السعودي الرسمي هو أننا على استعداد لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا طبقت: وأضاف "بمجرد حدوث ذلك فإنه ليست المملكة العربية السعودية وحدها ولكن العالم الإسلامي بأكمله، الـ57 دولة الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، سيتبعوننا في ذلك، أي في الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها".يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلاهما السودان الذي وقع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

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