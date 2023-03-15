https://sputnikarabic.ae/20230315/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-11-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1074748013.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T00:31+0000
2023-03-15T00:31+0000
2023-03-15T00:31+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... بإطلاقها 50 قطعة من الذخيرة المختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف كلا من غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-270-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه--1074637193.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 50 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان المكتب التمثيلي إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... بإطلاقها 50 قطعة من الذخيرة المختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف كلا من غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.