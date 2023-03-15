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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230315/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-11-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1074748013.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T00:31+0000
2023-03-15T00:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... بإطلاقها 50 قطعة من الذخيرة المختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف كلا من غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230312/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-270-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-دونيتسك-وزابوروجيه--1074637193.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

00:31 GMT 15.03.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 50 قطعة ذخيرة مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية... بإطلاقها 50 قطعة من الذخيرة المختلفة".
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 270 جنديا أوكرانيا على محوري دونيتسك وزابوروجيه
12 مارس, 13:31 GMT
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف كلا من غورلوفكا وياسينوفاتايا ومدينة دونيتسك.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح في منطقة كيروفسكي القريبة من مدينة دونيتسك وأولكساندريفكا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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