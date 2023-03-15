https://sputnikarabic.ae/20230315/صحفي-أمريكي-يكشف-ظروف-دخول-بلاده-حربا-مباشرة-مع-روسيا-في-أوكرانيا--1074757366.html

صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا

صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا

كشف صحفي أمريكي استقصائي عن الحالة التي قد تدخل فيها أمريكا حربا مباشرة مع روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم "الناتو" ضد روسيا. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T09:09+0000

2023-03-15T09:09+0000

2023-03-15T09:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي كشف سابقا تفاصيل مخطط تفجير خطوط الغاز "التيار الشمالي"، إن "القوات الأمريكية يمكن أن تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية في حالة فشل القوات المسلحة الأوكرانية".وقال هيرش: "لقد أخبروني أن اللعبة ستكون على هذا النحو: هذا (حلف) الناتو، نحن ندعم الناتو في العمليات الهجومية ضد الروس، وهذا لن يخدع العالم، كما آمل"، وتساءل الصحفي هيرش، قائلا: "نحن في حالة حرب مع الروس ولكن لماذا نفعل هذا؟".وقال هيرش: "تعالوا أسألكم، هل نريد حقًا الدخول في قتال مع هؤلاء الرجال؟ لا أعتقد ذلك".استدعت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها بأنه يتعين على واشنطن تقديم توضيحات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي".وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز التيار الشمالي1، والتيار الشمالي 2، وعدم التدخل في موضوعية التحقيق لتحديد المسؤولين".ونشر هيرش، في 8 فبراير / شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.

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