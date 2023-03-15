https://sputnikarabic.ae/20230315/صحفي-أمريكي-يكشف-ظروف-دخول-بلاده-حربا-مباشرة-مع-روسيا-في-أوكرانيا--1074757366.html
صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا
صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا
كشف صحفي أمريكي استقصائي عن الحالة التي قد تدخل فيها أمريكا حربا مباشرة مع روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم "الناتو" ضد روسيا. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T09:09+0000
2023-03-15T09:09+0000
2023-03-15T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي كشف سابقا تفاصيل مخطط تفجير خطوط الغاز "التيار الشمالي"، إن "القوات الأمريكية يمكن أن تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية في حالة فشل القوات المسلحة الأوكرانية".وقال هيرش: "لقد أخبروني أن اللعبة ستكون على هذا النحو: هذا (حلف) الناتو، نحن ندعم الناتو في العمليات الهجومية ضد الروس، وهذا لن يخدع العالم، كما آمل"، وتساءل الصحفي هيرش، قائلا: "نحن في حالة حرب مع الروس ولكن لماذا نفعل هذا؟".وقال هيرش: "تعالوا أسألكم، هل نريد حقًا الدخول في قتال مع هؤلاء الرجال؟ لا أعتقد ذلك".استدعت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها بأنه يتعين على واشنطن تقديم توضيحات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي".وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز التيار الشمالي1، والتيار الشمالي 2، وعدم التدخل في موضوعية التحقيق لتحديد المسؤولين".ونشر هيرش، في 8 فبراير / شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحفي أمريكي يكشف ظروف دخول بلاده حربا مباشرة مع روسيا في أوكرانيا
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كشف صحفي أمريكي استقصائي عن الحالة التي قد تدخل فيها أمريكا حربا مباشرة مع روسيا، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم "الناتو" ضد روسيا.
قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي كشف سابقا تفاصيل مخطط تفجير خطوط الغاز "التيار الشمالي"، إن "القوات الأمريكية يمكن أن تتدخل بشكل مباشر في الأزمة الأوكرانية في حالة فشل القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار هيرش خلال اجتماع للمنظمة الأمريكية غير الحكومية "لجنة الجمهورية"، إلى أن الوضع في أوكرانيا قد يكون بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مشابها لسيناريو حرب الفيتنام، لأنه على الرغم من توفير الأسلحة، قد لا تنجو قوات نظام كييف.
وقال هيرش: "لقد أخبروني أن اللعبة ستكون على هذا النحو: هذا (حلف) الناتو، نحن ندعم الناتو في العمليات الهجومية ضد الروس، وهذا لن يخدع العالم، كما آمل"، وتساءل الصحفي هيرش، قائلا: "نحن في حالة حرب مع الروس ولكن لماذا نفعل هذا؟".
وتطرق هيرش إلى الأحداث التاريخية مقدما معركة ستالينغراد كمثال على القوة الروسية، عندما تمكن الجيش السوفييتي من قلب مجرى المعركة.
وقال هيرش: "تعالوا أسألكم، هل نريد حقًا الدخول في قتال مع هؤلاء الرجال؟ لا أعتقد ذلك".
استدعت الخارجية الروسية، الشهر الماضي، السفيرة الأمريكية لدى روسيا، وأبلغتها بأنه يتعين على واشنطن تقديم توضيحات بشأن تفجيرات "التيار الشمالي".
وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "تم تقديم طلب إلى رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية لاستدعائها إلى وزارة الخارجية الروسية في 21 فبراير/ شباط، فيما يتعلق بتوسيع تورط الولايات المتحدة الأمريكية في الأعمال العدائية إلى جانب نظام كييف".
وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد أن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تقدم تفسيرات حول الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز التيار الشمالي1، والتيار الشمالي 2، وعدم التدخل في موضوعية التحقيق لتحديد المسؤولين".
وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز "التيار الشمالي".
ونشر هيرش، في 8 فبراير / شباط الماضي، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو "بالتوبس"، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد ثلاثة أشهر.