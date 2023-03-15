https://sputnikarabic.ae/20230315/-شويغو-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي--1074790866.html

شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي. 15.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-15T18:03+0000

2023-03-15T18:03+0000

2023-03-15T18:46+0000

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وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وتابع البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.

https://sputnikarabic.ae/20230315/لافروف-الجانب-الأمريكي-يحاول-باستمرار-البحث-عن-نوع-من-الاستفزاز-لتصعيد-نهج-المواجهة-1074791397.html

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