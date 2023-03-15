https://sputnikarabic.ae/20230315/-شويغو-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الأمريكي--1074790866.html
شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي. 15.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-15T18:03+0000
2023-03-15T18:03+0000
2023-03-15T18:46+0000
روسيا
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وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وتابع البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.
https://sputnikarabic.ae/20230315/لافروف-الجانب-الأمريكي-يحاول-باستمرار-البحث-عن-نوع-من-الاستفزاز-لتصعيد-نهج-المواجهة-1074791397.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
شويغو يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي
18:03 GMT 15.03.2023 (تم التحديث: 18:46 GMT 15.03.2023) تابعنا عبر
حصري
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، بمبادرة من الجانب الأمريكي.
وصرح مصدر في البنتاغون لوكالة "سبوتنيك" أن وزيري الدفاع الروسي والأمريكي ناقشا عبر الهاتف حادثة المسيرة فوق البحر الأسود.
وقال المصدر مجيبًا عن سؤال عما إذا كان حادث الطائرة المسيرة موضوع المحادثة بين شويغو وأوستن: "أستطيع أن أؤكد ذلك".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وتابع البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز 'إم كيو-9' عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم، إن واشنطن ليست متأكدة من أنها ستتمكن من إعادة حطام الطائرة من دون طيار، وفي الوقت نفسه، لا تريد أمريكا أن تقع بقايا الطائرة من دون طيار في "الأيدي الخطأ"، وتتخذ خطوات لمنع مثل هذا التطور.