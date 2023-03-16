https://sputnikarabic.ae/20230316/زلزال-بقوة-46-درجة-قبالة-سواحل-تركيا-1074833622.html
زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا
زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T21:35+0000
2023-03-16T21:35+0000
2023-03-16T21:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز "تم تسجيل الزلزال في الساعة 19:59 بتوقيت غرينتش (22:59 بتوقيت موسكو)، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-47975-قتيلا-1074616303.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
موسكو - سبوتنيك
. وبحسب المركز "تم تسجيل الزلزال في الساعة 19:59 بتوقيت غرينتش (22:59 بتوقيت موسكو)، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات".
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة
تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.