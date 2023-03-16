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https://sputnikarabic.ae/20230316/زلزال-بقوة-46-درجة-قبالة-سواحل-تركيا-1074833622.html
زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا
زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا
ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T21:35+0000
2023-03-16T21:35+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز "تم تسجيل الزلزال في الساعة 19:59 بتوقيت غرينتش (22:59 بتوقيت موسكو)، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات".ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230311/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-47975-قتيلا-1074616303.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, الأخبار

زلزال بقوة 4.6 درجة قبالة سواحل تركيا

21:35 GMT 16.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Koseأشخاص يجلسون بالقرب من نار وسط أنقاض المباني المنهارة في قهرمان مرعش ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا.
أشخاص يجلسون بالقرب من نار وسط أنقاض المباني المنهارة في قهرمان مرعش ، في 8 فبراير 2023 ، بعد يومين من وقوع زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر في جنوب شرق تركيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل تركيا، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب المركز "تم تسجيل الزلزال في الساعة 19:59 بتوقيت غرينتش (22:59 بتوقيت موسكو)، على بعد 46 كيلومترا جنوب غرب محافظة مرسين، وبعمق 10 كيلومترات".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.
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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 47975 قتيلا
11 مارس, 18:17 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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