https://sputnikarabic.ae/20230316/علييف-وأردوغان-يبحثان-مفاوضات-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1074797462.html
علييف وأردوغان يبحثان مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
علييف وأردوغان يبحثان مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، ومفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان. 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T04:11+0000
2023-03-16T04:11+0000
2023-03-16T05:24+0000
إلهام علييف
رجب طيب أردوغان
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
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باكو - سبوتنيك. ونشر موقع الرئيس الأذربيجاني، يوم الأربعاء: "بحث الرئيس إلهام علييف خلال اللقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المفاوضات حول عملية السلام مع أرمينيا، فضلا عن ذلك تبادلا خلال المحادثات وجهات النظر حول عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".ووصل علييف إلى تركيا، يوم الأربعاء، للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، التي ستعقد في 16 مارس/آذار.وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.يذكر أنه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.
https://sputnikarabic.ae/20230218/أمريكا-فرصة-تاريخية-أمام-أذربيجان-وأرمينيا-لإنهاء-النزاع-حول-ناغورني-قرة-باغ-1073693212.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إلهام علييف, رجب طيب أردوغان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
إلهام علييف, رجب طيب أردوغان, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
علييف وأردوغان يبحثان مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان
04:11 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 05:24 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية، ومفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان.
باكو - سبوتنيك
. ونشر موقع الرئيس الأذربيجاني، يوم الأربعاء: "بحث الرئيس إلهام علييف خلال اللقاء مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المفاوضات حول عملية السلام مع أرمينيا، فضلا عن ذلك تبادلا خلال المحادثات وجهات النظر حول عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا".
ووصل علييف إلى تركيا، يوم الأربعاء، للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة الدول التركية، التي ستعقد في 16 مارس/آذار.
وكانت الاشتباكات تجددت في إقليم قره باغ، في نهاية سبتمبر/ أيلول 2020، بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.
يذكر أنه في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار
، بوساطة روسية، وتضمن بقاء قوات الجانبين في مواقعهم الحالية.
كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في الإقليم، بما في ذلك في ممر لاتشين، الواصل بين قره باغ وجمهورية أرمينيا.