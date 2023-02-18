https://sputnikarabic.ae/20230218/أمريكا-فرصة-تاريخية-أمام-أذربيجان-وأرمينيا-لإنهاء-النزاع-حول-ناغورني-قرة-باغ-1073693212.html
أمريكا: فرصة تاريخية أمام أذربيجان وأرمينيا لإنهاء النزاع حول ناغورني قرة باغ
أمريكا: فرصة تاريخية أمام أذربيجان وأرمينيا لإنهاء النزاع حول ناغورني قرة باغ
دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أرمينيا وأذربيجان إلى انتهاز "فرصة تاريخية" لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود حول منطقة ناغورني قرة باغ. 18.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-18T18:09+0000
2023-02-18T18:09+0000
2023-02-18T18:09+0000
العالم
أرمينيا
أذربيجان
ناغورني قره باغ
وزير الخارجية الأمريكي
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جاء هذا في تصريحات لبلينكن قبل اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال الوزير الأمريكي: "نحن نعتقد أن أرمينيا وأذربيجان لديهما فرصة تاريخية أصلية لضمان سلام دائم بعد أكثر من 30 عاما من الصراع".وأضاف بلينكن: "جدد الطرفان تركيزهما على عملية السلام، بما في ذلك من خلال المحادثات المباشرة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وأنفسنا".وخاض البلدان حربين من أجل السيطرة على ناغورني قره باغ الجيب الأذربيجاني الذي يقطنه أرمن، الأمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
https://sputnikarabic.ae/20230119/مقتل-15-جنديا-أرمينيا-وإصابة-3-آخرين-إثر-حريق-1072449348.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أرمينيا, أذربيجان, ناغورني قره باغ, وزير الخارجية الأمريكي
العالم, أرمينيا, أذربيجان, ناغورني قره باغ, وزير الخارجية الأمريكي
أمريكا: فرصة تاريخية أمام أذربيجان وأرمينيا لإنهاء النزاع حول ناغورني قرة باغ
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، أرمينيا وأذربيجان إلى انتهاز "فرصة تاريخية" لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود حول منطقة ناغورني قرة باغ.
جاء هذا في تصريحات لبلينكن قبل اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني
نيكول باشينيان، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال الوزير الأمريكي: "نحن نعتقد أن أرمينيا وأذربيجان لديهما فرصة تاريخية أصلية لضمان سلام دائم بعد أكثر من 30 عاما من الصراع".
وأضاف بلينكن: "جدد الطرفان تركيزهما على عملية السلام، بما في ذلك من خلال المحادثات المباشرة وكذلك مع الاتحاد الأوروبي وأنفسنا".
وخاض البلدان حربين من أجل السيطرة على ناغورني قره باغ
الجيب الأذربيجاني الذي يقطنه أرمن، الأمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف.