https://sputnikarabic.ae/20230316/وزير-الخارجية-الإيطالي--مصر-دولة-أساسية-في-محاربة-الهجرة-غير-النظامية-1074811759.html

وزير الخارجية الإيطالي: مصر دولة أساسية في محاربة الهجرة غير النظامية

وزير الخارجية الإيطالي: مصر دولة أساسية في محاربة الهجرة غير النظامية

أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن أمله ألا تتحول مصر إلى تونس جديدة في مسألة الهجرة غير الشرعية. 16.03.2023, سبوتنيك عربي

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وقال في مقابلة مع "سكاي 24" الإخبارية، إن "مصر دولة أساسية في محاربة الهجرة غير النظامية"، مشددًا على أن هدف بلاده يتلخص في "وقف المتاجرين بالبشر وتشجيع الهجرة النظامية بدلا من تلك السرية".وتابع وزير الخارجية الإيطالي أنه لذلك تعمل بلاده وفق تدفقات الهجرة و"ننوي تفضيل الدول الفاضلة أو تلك التي ستبرم اتفاقيات معنا بشأن مكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المبعدين".وأضاف: "هذه البلدان سيكون لها نصيب أكبر من المهاجرين النظاميين، الذين سيسمح لهم بالدخول إلى إيطاليا".وأشار إلى أن بلاده تعتقد أنه "يمكن أن نصل إلى استقبال أكثر من 80 ألفا سنويا، بناء على تزايد الطلبات عالميا في الزراعة والأعمال الأخرى".والعام الماضي، أعلنت السلطات الإيطالية أن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى في قائمة الهجرة غير الشرعية إلى البلاد، وذلك في الفترة من بداية عام 2022 وحتى شهر يوليو/تموز.وبينت الإحصاءات أيضا أن المصريين جاؤوا في المرتبة الثانية بـ 6636 مصريا، ثم بنغلاديش بـ 5996 شخصا، ثم أفغانستان وسوريا وساحل العاج.ووفق الإحصاءات، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين وصل إلى 39 ألف و285 شخصا حتى 29 يوليو/تموز الجاري، أي في غضون 7 أشهر من العام الحالي، وذلك مقابل وصول 28 ألف و400 مهاجر على امتداد كامل العام الماضي و13 ألف و300 مهاجر في العام 2020.

https://sputnikarabic.ae/20230118/إيطاليا-تعرض-على-تونس-بذل-مزيد-من-الجهود-لمنع-الهجرة-مقابل-استقبال-عدد-أكبر-من-مواطنيها-1072444698.html

https://sputnikarabic.ae/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html

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