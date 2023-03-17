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https://sputnikarabic.ae/20230317/الأمن-السيبراني-الأردني-1326-حادثا-استهدف-المؤسسات-الحكومية-العام-الماضي-1074852261.html
الأمن السيبراني الأردني: 1326 حادثا استهدف المؤسسات الحكومية العام الماضي
الأمن السيبراني الأردني: 1326 حادثا استهدف المؤسسات الحكومية العام الماضي
أعلن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني، بسام المحارمة، اليوم الجمعة، أن عدد حوادث الأمن السيبراني التي استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية في... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T12:33+0000
2023-03-17T12:33+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن المحارمة قوله إن نسبة الحوادث "الخطرة جدا" جاءت بنسبة 2% من إجمالي الهجمات، مشيرا إلى زيادة هجمات الفدية (الرانسوم وير) خلال النصف الأخير من العام الماضي.وأوضح المحارمة أن المركز الذي يترأسه مسؤول عن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، إضافة لحماية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والقطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، في ظل تحذيرات سابقة أطلقها المركز من ثغرة أمنية قد تعرض الأجهزة لهجوم الفدية.وأوضح المركز في بيان، أن الثغرة الأمنية تستهدف الأنظمة التي تعمل بنظام VMware esxi، حيث يتمكن برنامج الفدية المعروف باسم "ESXiArs" من استغلال الثغرة التي تسمح له بالحصول على إمكانية الوصول إلى النظام ويقوم بتشفير البيانات الحساسة ويطلب دفع مبلغ مادي مقابل مفتاح فك التشفير.يذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني كان قد حذر في وقت سابق، من أن الأنظمة المتأثرة بالثغرة الأمنية CVE-2021-21974 هي: إصدارات ESXi 7.x قبل ESXi70U1c-17325551 . - إصدارات ESXi 6.7.x السابقة لـ ESXi670-202102401-SG. - إصدارات ESXi 6.5.x السابقة لـ ESXi650-202102101-SG.
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار

الأمن السيبراني الأردني: 1326 حادثا استهدف المؤسسات الحكومية العام الماضي

12:33 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
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أعلن رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني، بسام المحارمة، اليوم الجمعة، أن عدد حوادث الأمن السيبراني التي استهدفت المؤسسات الحكومية والقطاعات الحيوية في العام الماضي بلغت 1326 حادثا.
ونقلت وكالة "عمون" عن المحارمة قوله إن نسبة الحوادث "الخطرة جدا" جاءت بنسبة 2% من إجمالي الهجمات، مشيرا إلى زيادة هجمات الفدية (الرانسوم وير) خلال النصف الأخير من العام الماضي.
وأوضح المحارمة أن المركز الذي يترأسه مسؤول عن حماية الشبكات الحكومية من الهجمات الإلكترونية، إضافة لحماية القطاعات الحيوية مثل الاتصالات والكهرباء والقطاعات المرتبطة بالأمن الوطني، في ظل تحذيرات سابقة أطلقها المركز من ثغرة أمنية قد تعرض الأجهزة لهجوم الفدية.
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وأوضح المركز في بيان، أن الثغرة الأمنية تستهدف الأنظمة التي تعمل بنظام VMware esxi، حيث يتمكن برنامج الفدية المعروف باسم "ESXiArs" من استغلال الثغرة التي تسمح له بالحصول على إمكانية الوصول إلى النظام ويقوم بتشفير البيانات الحساسة ويطلب دفع مبلغ مادي مقابل مفتاح فك التشفير.
يذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني كان قد حذر في وقت سابق، من أن الأنظمة المتأثرة بالثغرة الأمنية CVE-2021-21974 هي: إصدارات ESXi 7.x قبل ESXi70U1c-17325551 . - إصدارات ESXi 6.7.x السابقة لـ ESXi670-202102401-SG. - إصدارات ESXi 6.5.x السابقة لـ ESXi650-202102101-SG.
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