https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تحويل-دفعة-ثانية-من-المساعدة-المالية-إلى-أوكرانيا-1074847187.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا
أفاد المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأنه في إطار تقديم المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، تحويل... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T10:30+0000
2023-03-17T10:30+0000
2023-03-17T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
بروكسل - سبوتنيك. وأضاف دومبروفسكيس بأنه سيتم تحويل هذا المبلغ "من أجل تقديم مساعدة طارئة، لكي تتمكن أوكرانيا من تلبية احتياجات عاجلة".يذكر أنه سبق، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط للقيام شهرياً بتحويل 1.5 مليار يورو من القروض إلى أوكرانيا، ابتداءً من آذار/مارس الجاري، من ضمن حزمة جديدة من المساعدات المالية الكلية، المخصصة لعام 2023.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230307/المفوضية-الأوروبية-حشدنا-حتى-الآن-12-مليار-يورو-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1074454952.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أفاد المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأنه في إطار تقديم المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، تحويل الحصة الثانية البالغة 1.5 مليار يورو إلى كييف.
بروكسل - سبوتنيك. وأضاف دومبروفسكيس بأنه سيتم تحويل هذا المبلغ "من أجل تقديم مساعدة طارئة، لكي تتمكن أوكرانيا من تلبية احتياجات عاجلة".
يذكر أنه سبق، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط للقيام شهرياً بتحويل 1.5 مليار يورو من القروض إلى أوكرانيا، ابتداءً من آذار/مارس الجاري، من ضمن حزمة جديدة من المساعدات المالية الكلية، المخصصة لعام 2023.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا
، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.