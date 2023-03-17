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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-تحويل-دفعة-ثانية-من-المساعدة-المالية-إلى-أوكرانيا-1074847187.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا
أفاد المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأنه في إطار تقديم المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، تحويل... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T10:30+0000
2023-03-17T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
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بروكسل - سبوتنيك. وأضاف دومبروفسكيس بأنه سيتم تحويل هذا المبلغ "من أجل تقديم مساعدة طارئة، لكي تتمكن أوكرانيا من تلبية احتياجات عاجلة".يذكر أنه سبق، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط للقيام شهرياً بتحويل 1.5 مليار يورو من القروض إلى أوكرانيا، ابتداءً من آذار/مارس الجاري، من ضمن حزمة جديدة من المساعدات المالية الكلية، المخصصة لعام 2023.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230307/المفوضية-الأوروبية-حشدنا-حتى-الآن-12-مليار-يورو-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1074454952.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم تحويل دفعة ثانية من المساعدة المالية إلى أوكرانيا

10:30 GMT 17.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أفاد المفوض الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، اليوم الجمعة، بأنه في إطار تقديم المساعدة المالية الكلية إلى أوكرانيا، يعتزم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، تحويل الحصة الثانية البالغة 1.5 مليار يورو إلى كييف.
بروكسل - سبوتنيك. وأضاف دومبروفسكيس بأنه سيتم تحويل هذا المبلغ "من أجل تقديم مساعدة طارئة، لكي تتمكن أوكرانيا من تلبية احتياجات عاجلة".

يذكر أنه سبق، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط للقيام شهرياً بتحويل 1.5 مليار يورو من القروض إلى أوكرانيا، ابتداءً من آذار/مارس الجاري، من ضمن حزمة جديدة من المساعدات المالية الكلية، المخصصة لعام 2023.
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المفوضية الأوروبية: حشدنا حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
7 مارس, 18:31 GMT
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا.
وكان جوزيب بوريل قد أعلن في وقت سابق، أن المجلس الأوروبي وافق على تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة إجمالية تصل إلى 545 مليون يورو.
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