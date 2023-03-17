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الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة
الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة
تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالاستمرار في العمل لصالح الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في بلاده، معتبرا أن الخلاف بات "يمزق الشعب". 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T17:45+0000
2023-03-17T17:45+0000
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وقال هرتسوغ في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي على خلفية رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الخطة التي طرحها لحلحلة أزمة تشهدها البلاد في ظل سعي الحكومة لتنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب.وكان هرتسوغ قد عرض مساء الأربعاء الماضي، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إصلاح القضاء تنص بما في ذلك على أنه لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بعد التصويت في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61)، وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.وذلك بعد أن رفض نتنياهو وأعضاء الائتلاف المخطط الذي اقترحه وقال أنه كان "اقتراحًا من جانب واحد ومنحازًا وغير مقبول".وتشهد إسرائيل انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
https://sputnikarabic.ae/20230315/لابيد-رد-الائتلاف-على-مخطط-هرتسوغ-هو-ازدراء-لمؤسسة-الرئاسة-الإسرائيلية-1074793968.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة

17:45 GMT 17.03.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISالرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالاستمرار في العمل لصالح الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في بلاده، معتبرا أن الخلاف بات "يمزق الشعب".
وقال هرتسوغ في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:
"سأواصل العمل لصالح الحوار وإيجاد اتفاقات بشأن طريقة حل الخلاف الذي يمزق الأمة".
جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي على خلفية رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الخطة التي طرحها لحلحلة أزمة تشهدها البلاد في ظل سعي الحكومة لتنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
لابيد: رد الائتلاف على مخطط هرتسوغ هو ازدراء لمؤسسة الرئاسة في إسرائيل
15 مارس, 20:27 GMT
وكان هرتسوغ قد عرض مساء الأربعاء الماضي، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إصلاح القضاء تنص بما في ذلك على أنه لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بعد التصويت في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61)، وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
وذلك بعد أن رفض نتنياهو وأعضاء الائتلاف المخطط الذي اقترحه وقال أنه كان "اقتراحًا من جانب واحد ومنحازًا وغير مقبول".
وتشهد إسرائيل انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
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