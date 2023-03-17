https://sputnikarabic.ae/20230317/الرئيس-الإسرائيلي-سأستمر-في-العمل-لصالح-الحوار-الخلاف-يمزق-الأمة-1074863282.html
الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة
الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة
تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالاستمرار في العمل لصالح الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في بلاده، معتبرا أن الخلاف بات "يمزق الشعب". 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T17:45+0000
2023-03-17T17:45+0000
2023-03-17T17:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_0:116:1118:745_1920x0_80_0_0_5614a60b71c00ca4695fa5e1b98c85b4.jpg
وقال هرتسوغ في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية:جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي على خلفية رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الخطة التي طرحها لحلحلة أزمة تشهدها البلاد في ظل سعي الحكومة لتنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب.وكان هرتسوغ قد عرض مساء الأربعاء الماضي، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إصلاح القضاء تنص بما في ذلك على أنه لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بعد التصويت في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61)، وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.وذلك بعد أن رفض نتنياهو وأعضاء الائتلاف المخطط الذي اقترحه وقال أنه كان "اقتراحًا من جانب واحد ومنحازًا وغير مقبول".وتشهد إسرائيل انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.
https://sputnikarabic.ae/20230315/لابيد-رد-الائتلاف-على-مخطط-هرتسوغ-هو-ازدراء-لمؤسسة-الرئاسة-الإسرائيلية-1074793968.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/08/1064872624_125:0:1118:745_1920x0_80_0_0_b887b5e2be3276022e6a15cd03a0bc94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الرئيس الإسرائيلي: سأستمر في العمل لصالح الحوار... الخلاف يمزق الأمة
تابعنا عبر
تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالاستمرار في العمل لصالح الحوار بين أطراف الأزمة السياسية في بلاده، معتبرا أن الخلاف بات "يمزق الشعب".
وقال هرتسوغ في تصريحات نقلتها صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية:
"سأواصل العمل لصالح الحوار وإيجاد اتفاقات بشأن طريقة حل الخلاف الذي يمزق الأمة".
جاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي على خلفية رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والائتلاف الحكومي الخطة التي طرحها لحلحلة أزمة تشهدها البلاد في ظل سعي الحكومة لتنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بالانقلاب.
وكان هرتسوغ
قد عرض مساء الأربعاء الماضي، مخططا مقترحا لإنهاء أزمة خطة إصلاح القضاء تنص بما في ذلك على أنه لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بعد التصويت في 4 قراءات (بدلا من 3) وبأغلبية 80 صوتا (من أصل 120 نائبا بدلا من 61)، وستكون وجهات نظر المستشارين القضائيين للحكومة، ملزمة باستثناء مشاريع القوانين، والحقوق الأساسية مثل حقوق الإنسان.
وذلك بعد أن رفض نتنياهو
وأعضاء الائتلاف المخطط الذي اقترحه وقال أنه كان "اقتراحًا من جانب واحد ومنحازًا وغير مقبول".
وتشهد إسرائيل
انقساما غير مسبوق على وقع التصويت على تشريعيات تخص خطة الحكومة التي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.