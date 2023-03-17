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حكومة الوحدة الليبية تبحث استكمال برنامج الإصلاحات المالية مع البنك الدولي
حكومة الوحدة الليبية تبحث استكمال برنامج الإصلاحات المالية مع البنك الدولي
بحث وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خالد المبروك، مع مسؤول إقليمي في البنك الدولي استكمال برنامج الوزارة الرامي للإصلاحات المالية العامة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T13:10+0000
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وقالت صحيفة "الوسط" الليبية إن المبروك بحث، أمس الخميس، مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي نادر محمد، بناء وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة.وشملت المباحثات كذلك تنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان وزارة المال في حكومة الوحدة الليبية ومراقبة الخدمات المالية في البلديات إلى جانب تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها.وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين ودور البنك الدولي في تنفيذ العديد من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة.وكانت وزارة المالية الليبية قد أطلقت سلسلة لقاءات منذ تولي المبروك مهام الوزارة، ضمن مساعيه الحثيثة في استثمار مساهمة ليبيا في البنك الدولي، انطلاقا من أن المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المساهمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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حكومة الوحدة الليبية تبحث استكمال برنامج الإصلاحات المالية مع البنك الدولي
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بحث وزير المال في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة، خالد المبروك، مع مسؤول إقليمي في البنك الدولي استكمال برنامج الوزارة الرامي للإصلاحات المالية العامة.
وقالت صحيفة
"الوسط" الليبية إن المبروك بحث، أمس الخميس، مع المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي نادر محمد، بناء وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة.
وشملت المباحثات كذلك تنفيذ برنامج التحول الرقمي لديوان وزارة المال في حكومة الوحدة الليبية
ومراقبة الخدمات المالية في البلديات إلى جانب تقديم برامج التدريب والتأهيل المتطورة للعاملين بها.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك بين المؤسستين ودور البنك الدولي في تنفيذ العديد من المشاريع المتمثلة في برامج التعاون الفني مع عدد من قطاعات ومؤسسات الدولة.
وكانت وزارة المالية الليبية قد أطلقت سلسلة لقاءات منذ تولي المبروك مهام الوزارة، ضمن مساعيه الحثيثة في استثمار مساهمة ليبيا في البنك الدولي، انطلاقا من أن المالية هي الجهة المسؤولة عن إدارة هذه المساهمة.