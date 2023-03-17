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https://sputnikarabic.ae/20230317/زعيم-حزب-وطنيون-الفرنسي-باريس-قد-تبطئ-مسألة-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1074835898.html
زعيم حزب "وطنيون" الفرنسي: باريس قد "تبطئ" مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
زعيم حزب "وطنيون" الفرنسي: باريس قد "تبطئ" مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
صرح زعيم الحركة الفرنسية "وطنيون"، فلوريان فيليبو، بأن السلطات الفرنسية قد "تبطئ " بحل مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T03:54+0000
2023-03-17T03:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السياسي الفرنسي في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد تقدم على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة: "كل شيء ممكن.. لكن وفق اعتقادي أضحت هذه القضية للحكومة الفرنسية أكثر صعوبة، حيث أن الفرنسيين، كما نرى في استطلاعات الرأي، يؤيدون بشكل متزايد المفاوضات ووقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".وأشار إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة إرسال أسلحة وأموال إلى أوكرانيا بسبب الوضع الحالي في فرنسا، منوها بأزمة الرعاية الصحية وإصلاحات النظام التقاعدي.وأكد، قائلا:وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230317/الخارجية-الهنغارية-تتهم-أعضاء-البرلمان-الأوروبي-بتأجيج-الصراع-في-أوكرانيا-1074835628.html
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أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, محادثات روسيا والناتو, العالم
أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا, الناتو, محادثات روسيا والناتو, العالم

زعيم حزب "وطنيون" الفرنسي: باريس قد "تبطئ" مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة

03:54 GMT 17.03.2023
© facebook.comقصر الرئاسة "الإليزيه"
قصر الرئاسة الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
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صرح زعيم الحركة الفرنسية "وطنيون"، فلوريان فيليبو، بأن السلطات الفرنسية قد "تبطئ " بحل مسألة تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
موسكو - سبوتنيك. وقال السياسي الفرنسي في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول ما إذا كانت باريس قد تقدم على تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة: "كل شيء ممكن.. لكن وفق اعتقادي أضحت هذه القضية للحكومة الفرنسية أكثر صعوبة، حيث أن الفرنسيين، كما نرى في استطلاعات الرأي، يؤيدون بشكل متزايد المفاوضات ووقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا".
البرلمان الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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03:06 GMT
وأشار إلى أنه لن يكون من السهل على الحكومة إرسال أسلحة وأموال إلى أوكرانيا بسبب الوضع الحالي في فرنسا، منوها بأزمة الرعاية الصحية وإصلاحات النظام التقاعدي.
وأكد، قائلا:

"أعتقد أن السلطات ستبطئ بحل هذه القضية، ولن يكون لديها ببساطة أي خيار آخر... والفرنسيون سيجبرون السلطات على "وقف" توريد (الأسلحة والأموال)".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها. وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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