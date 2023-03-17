https://sputnikarabic.ae/20230317/عشرات-الاعتقالات-في-احتجاجات-إصلاح-نظام-التقاعد-وسط-باريس--1074834783.html

عشرات الاعتقالات في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد وسط باريس

عشرات الاعتقالات في احتجاجات إصلاح نظام التقاعد وسط باريس

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، 73 شخصا في احتجاج على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في وسط باريس. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T00:36+0000

2023-03-17T00:36+0000

2023-03-17T00:36+0000

أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

العالم

الحكومة الفرنسية

رئيس الحكومة الفرنسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065261247_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_50deeffaedeb2a2b8b32dba8b6724c8d.jpg

باريس - سبوتنيك. وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نقلا عن مصدر في الشرطة أن العدد قد يرتفع مع استمرار الاحتجاجات، مضيفة أن "وحدات الشرطة تطارد عدة مئات من المتظاهرين الذين تفرقوا في الشوارع بوسط باريس بعد أن فرقت الشرطة الاحتجاج في ساحة الكونكورد".وكان المتظاهرون يقلبون صناديق القمامة التي تراكمت بأعداد كبيرة في الشوارع بسبب إضراب جامعي القمامة أثناء تحركهم في الشوارع، فيما تتواصل الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، حسب وسائل الإعلام المحلية.وفي وقت سابق، الخميس، قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن الحكومة اعتمدت قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما من خلال تطبيق المادة 49.3 من الدستور، والتي سمحت للحكومة بإقرار القانون دون موافقة البرلمان.وبحسب إذاعة "فرانس بلو"، تجمع حوالي 10000 شخص في مدينة تولوز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.كما نُظمت احتجاجات في عدة مدن؛ بوردو، وليون، وجرينوبل، وليل، ونانسي، وميتز، ونانت، وتولون، وأميان، ولهافر، ومونبلييه، ورين، حيث قامت الشرطة أيضًا بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.ونظمت مسيرات في مرسيليا، حيث حطم المتظاهرون نوافذ البنوك وواجهات المحلات. ونظم عدة مئات من الطلاب احتجاجا في ستراسبورغ.وفي ديجون، أحرق المتظاهرون الدمى التي عليها وجوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبورن ووزير العمل أوليفييه دوسوبت.من جانبه، أعلن لوران بيرجر، الأمين العام لاتحاد العمل الديمقراطي الفرنسي، إضرابًا عامًا آخر ضد إصلاح نظام التقاعد في 23 مارس.ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "Harris Interactiv" لصالح محطة "تي أف 1" الفرنسية، عارض 82٪ من الفرنسيين قرار الحكومة بتبني قانون رفع سن التقاعد دون تصويت في البرلمان.وفي الوقت نفسه، أيد 71٪ من المواطنين الفرنسيين التصويت بحجب الثقة عن الحكومة الحالية، و65٪ من الفرنسيين يؤيدون استمرار الاحتجاجات.وفي يناير، كشفت بورن النقاب عن مسودة إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023. وفي إطار مشروع الإصلاح، تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيًا في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويًا بدءًا من 1 سبتمبر 2023. بحلول عام 2030 سيصل سن التقاعد إلى 64 عاما.وتسبب مشروع الإصلاح في رد فعل عنيف في المجتمع الفرنسي، إذ كانت هناك بالفعل سبعة إضرابات عامة ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص. وأثناء الاحتجاجات، غالبًا ما اندلعت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

https://sputnikarabic.ae/20230316/الشرطة-الفرنسية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-لمواجهة-المحتجين-1074830949.html

https://sputnikarabic.ae/20230131/احتجاجات-ضخمة-في-عدد-من-المدن-الفرنسية-واندلاع-مواجهات-مع-الشرطة-فيديو-1072922824.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم, الحكومة الفرنسية, رئيس الحكومة الفرنسية