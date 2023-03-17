https://sputnikarabic.ae/20230317/مساعي-أمريكية-لعرقلة-الاتفاق-السعودي-الإيراني-وعسكريون-يستبعدون-التأثير--1074859313.html

مساعي أمريكية لعرقلة الاتفاق السعودي الإيراني... وعسكريون يستبعدون التأثير

مساعي أمريكية لعرقلة الاتفاق السعودي الإيراني... وعسكريون يستبعدون التأثير

في ظل تداعيات الاتفاق السعودي - الإيراني، يتفق الخبراء والمراقبون أن واشنطن تسعى لعرقلة المسار، بما في ذلك استخدام العديد من الأوراق ضد الرياض بشكل خاص. 17.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-17T16:05+0000

2023-03-17T16:05+0000

2023-03-17T16:05+0000

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أول المؤشرات التي تكشف توجه واشنطن لاستخدام أوراقها ومزاعمها تجاه الرياض، تتمثل في مشروع يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد معين.وقدم عضوان في مجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري مشروع قرار، الأربعاء الماضي، ربما يؤدي إلى إعادة تقييم المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية.وقدم الديمقراطي، كريس ميرفي، والجمهوري، مايك لي، مشروع القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية يسمح للكونغرس بالتصويت لطلب معلومات حول ممارسات حقوق الإنسان في بلد ما. وإذا نال مشروع القرار الموافقة، سيتعين على الإدارة الأمريكية تقديم التقرير في غضون 30 يوما، أو تتوقف جميع المساعدات الأمنية للبلد تلقائيا، وهو ما يفسره الخبراء بأنه أول رد فعل من واشنطن على الخطوات التي قامت بها الرياض مؤخرا.مواقف الرياض من واشنطناللواء عيسى آل فايع، الخبير العسكري السعودي، يرى أن مواقف المملكة العربية السعودية لم تكن طوال السنوات الماضية محل "ردود أفعال" للإدارة الأمريكية، لكنها تنطلق من باب المصلحة الوطنية.بشأن النهج الأمريكي في الوقت الراهن تجاه المنطقة والسعودية تحديدا، يوضح الخبير العسكري، أن بايدن ومنذ وصوله للحكم بادر بإجراءات سلبية، منها وقف الأسلحة الهجومية للمملكة، بما يؤكد ازدواجية المعايير لدى واشنطن، خاصة أنها لا تتعامل بنفس المنطق مع العديد من البلدان التي تعاني من أزمات كبرى.وفق حديثه مع "سبوتنيك"، فإن السعودية كانت على تواصل وحوار دائم مع واشنطن بشأن قضايا المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، لكن الإدارة الأمريكية منذ عهد أوباما توجهت لآسيا بشكل أكبر بما خلق الفراغ الاستراتيجي في المنطقة.يرى آل فايع أن توجه السعودية للحفاظ على مصالحها وأمنها القومي يفسر بشكل خاطئ بقدر أكبر من الحزب الديمقراطي الذي يرفع بعض الشعارات في مقدمتها حقوق الإنسان، والتي تهدف لاستفزاز المنطقة والسعودية.ضغوط أمريكيةاستخدمت واشنطن ورقة حقوق الإنسان في محطات عدة ومع أكثر من دولة، بالإضافة إلى ورقة المساعدات التي يراها الخبراء محل ابتزاز للدول.في الإطار، يشدد الخبير العسكري أنه حال العمل ضمن آلية رفع مثل هذه الشعارات في الكونغرس للضغط على السعودية والخليج، فإن الخيارات متعددة ومتاحة. مؤكدا أن واشنطن لا يمكنها تغيير القرارات الاستراتيجية والحقوق السيادية التي تتخذها الدول وفي مقدمتها السعودية.فشل واشنطن في المنطقةمنذ سنوات عملت واشنطن والغرب على تقسيم المنطقة وتفتيتها واتضح ذلك بشكل أكبر في عام 2011، وكان دعمهم للجماعات الإرهابية والمؤدلجة في إطار تقسيم الشرق الأوسط، وما عرف اصطلاحا، بـ"الشرق الأوسط الجديد".في الإطار، قال العميد عبد الله العسيري، الخبير العسكري السعودي، إن المجتمع الدولي يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد أداة ناجحة في تثبيت ركائز الأمن والاستقرار العالمي.ووفق الخبير السعودي، إن بايدن ومنذ استلامه الرئاسة يؤكد فقدان البوصلة السياسية الحقيقة والصحيحة، في حين أن الدول لن تنتظر واشنطن للتدخل في مصالحها، مشيرا إلى أن السياسة السعودية تنطلق من مصالحها وثوابتها، وأنها تبحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة.ما أوراق واشنطنتشير التوقعات إلى أن واشنطن قد تتجه لاستخدام العديد من الأوراق بشكل غير مباشر تجاه المملكة، على غرار مشروع القرار المنظور في الكونغرس.بحسب العسيري فإن واشنطن مطالبة باحترام الاتفاق مع إيران، باعتباره ضمن المواثيق الدولية، وأن أي محاولات من شأنها عدم احترام ما جرى يفقدها الكثير من مكانتها الدولية.يشير الخبير العسكري السعودي إلى أن الترحيب بواشنطن في الوقت الراهن يتطلب منها تغيير سلوكها السياسي، واحترام الدول العالمية وفي مقدمتها روسيا والصين.مرحلة جديدةفيما يقول المحلل الاستراتيجي محمد سعيد الرز، إن مرحلة الشرق الأوسط الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية انتهت.ووفق حديث الرز مع "سبوتنيك"، فإن المرحلة الأولى تبناها الغرب واعتمدت نهج تقسيم المنطقة العربية، وبعض دول الشرق الأوسط إلى دويلات ضعيفة متصارعة فيما بينها، والكثير من المراحل الأخرى كانت تهدف لإقامة جبهة عربية-غربية -إسرائيلية ضد الشرق بزعامة الصين وروسيا ومن ضمنه إيران.بحسب الرز فإن جميع الوقائع أدركتها المنظومة العربية، فيماأمام كافة التطورات يرى الخبير الاستراتيجي، أن واشنطن تضع كل ثقلها لعرقلة كل التحولات الجارية، وأن بداية محاولاتها جاءت عبر مشروع جديد للكونغرس باعتبار السعودية دولة مصادرة لحقوق الإنسان.وتسعى واشنطن لعرقلة أي تقارب بين الصين مع الشرق الأوسط، وكذلك بالنسبة لروسيا، لكن الخبير الاستراتيجي يشير إلى عدم قدرتها على ذلك، نظرا للتداعيات الاقتصادية المترتبة على إفلاس بعض البنوك في الداخل الأمريكي، فضلا عن انشغالها بالأزمة الأوكرانية.

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