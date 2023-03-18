https://sputnikarabic.ae/20230318/إطلاق-تحذيرات-الغارات-الجوية-في-غرب-ووسط-أوكرانيا-1074870447.html

إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا

إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا

انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن... 18.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-18T02:02+0000

2023-03-18T02:02+0000

2023-03-18T03:13+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

الأخبار

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/04/1061834853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82584e9364eabba6e40764955b4c11ec.jpg

موسكو - سبوتنيك. وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية في تشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وريفني وترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف بعد منتصف الليل بقليل.وفي وقت سابق من مساء الجمعة، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق تشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن سيرهي ريزنيك، عمدة مدينة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك، أن دوي انفجارات سمع في المدينة ليل الجمعة. وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على تلغرام إن حريقا اندلع في نوفوموسكوفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230317/دونيتسك-600-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-والصليب-الأحمر-حول-جرائم-حرب-لكييف-بقيت-دون-رد-1074869175.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار