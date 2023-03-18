https://sputnikarabic.ae/20230318/إطلاق-تحذيرات-الغارات-الجوية-في-غرب-ووسط-أوكرانيا-1074870447.html
إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا
إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا
انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T02:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية في تشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وريفني وترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف بعد منتصف الليل بقليل.وفي وقت سابق من مساء الجمعة، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق تشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن سيرهي ريزنيك، عمدة مدينة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك، أن دوي انفجارات سمع في المدينة ليل الجمعة. وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على تلغرام إن حريقا اندلع في نوفوموسكوفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/دونيتسك-600-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-والصليب-الأحمر-حول-جرائم-حرب-لكييف-بقيت-دون-رد-1074869175.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا
02:02 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 03:13 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك
. وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية في تشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وريفني وترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف بعد منتصف الليل بقليل.
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق تشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن سيرهي ريزنيك، عمدة مدينة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك، أن دوي انفجارات سمع في المدينة ليل الجمعة. وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على تلغرام إن حريقا اندلع في نوفوموسكوفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.