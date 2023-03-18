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القوات الروسية تدمر مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/إطلاق-تحذيرات-الغارات-الجوية-في-غرب-ووسط-أوكرانيا-1074870447.html
إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا
إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا
انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T02:02+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية في تشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وريفني وترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف بعد منتصف الليل بقليل.وفي وقت سابق من مساء الجمعة، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق تشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف.وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن سيرهي ريزنيك، عمدة مدينة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك، أن دوي انفجارات سمع في المدينة ليل الجمعة. وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على تلغرام إن حريقا اندلع في نوفوموسكوفسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230317/دونيتسك-600-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-والصليب-الأحمر-حول-جرائم-حرب-لكييف-بقيت-دون-رد-1074869175.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إطلاق صفارات الغارات الجوية في غرب ووسط أوكرانيا

02:02 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 03:13 GMT 18.03.2023)
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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انطلقت صفارات إنذار الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي في البلاد.
موسكو - سبوتنيك. وكانت التحذيرات من الغارات الجوية سارية المفعول في المناطق الأوكرانية في تشيركاسي وكيروفوهراد وجيتومير وريفني وترنوبل وخميلنيتسكي ولفيف بعد منتصف الليل بقليل.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دونيتسك: 600 رسالة إلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر حول جرائم حرب لكييف بقيت دون رد
أمس, 23:08 GMT
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، صدرت إنذارات بغارات جوية في مناطق تشيرنيهيف وبولتافا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وكييف.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلاً عن سيرهي ريزنيك، عمدة مدينة نوفوموسكوفسك في منطقة دنيبروبتروفسك، أن دوي انفجارات سمع في المدينة ليل الجمعة. وقال النائب الأوكراني أوليكسي غونشارينكو على تلغرام إن حريقا اندلع في نوفوموسكوفسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 17:59 GMT
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