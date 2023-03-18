https://sputnikarabic.ae/20230318/إيران-شمخاني-يزور-العراق-لبحث-ملفات-أمنية-واقتصادية-مشتركة-بين-البلدين-1074876027.html
إيران: شمخاني يزور العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين
إيران: شمخاني يزور العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين
أعلنت إيران، اليوم السبت، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني يعتزم زيارة العراق لإجراء مباحثات تشمل عدة ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T09:36+0000
2023-03-18T09:36+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، سيجري شمخاني خلال الزيارة محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التعاون البنكي.وأضافت أن المحادثات ستركز أيضا على حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية.وذكرت أن العراق هو المحطة الثالثة لشمخاني بعد زيارته الصين والإمارات.وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل الخميس الماضي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".وتعليقا على زيارته للإمارات، قال شمخاني إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.
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إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران: شمخاني يزور العراق لبحث ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني يعتزم زيارة العراق لإجراء مباحثات تشمل عدة ملفات أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، سيجري شمخاني خلال الزيارة محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التعاون البنكي.
وأضافت أن المحادثات ستركز أيضا على حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين، والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية.
وذكرت أن العراق هو المحطة الثالثة لشمخاني بعد زيارته الصين والإمارات.
وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد استقبل الخميس الماضي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.
وذكرت وكالة
الأنباء الإماراتية، بأنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة".
وتعليقا على زيارته للإمارات، قال شمخاني إن "الخلافات الموجودة بين دول الخليج، تعتبر مانعا قويا أمام التنمية الاقتصادية
لدول المنطقة وهي تصب في مصلحة الأعداء"، معتبرًا زيارته للإمارات منطلقا لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أنه "من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعا في المنطقة يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان إيران والسعودية
في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في البلدين في غضون شهرين.