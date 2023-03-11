عربي
https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-خارجية-الإمارات-اتفاق-السعودية-وإيران-خطوة-مهمة-للمنطقة-نحو-الاستقرار-والازدهار-1074597632.html
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على الاتفاق الإيراني - السعودي حول استئناف العلاقات، وذلك برعاية صينية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:02+0000
2023-03-11T09:10+0000
إيران
أخبار إيران
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2f56cde6dd437cf14482ee214fda2a41.jpg
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "عودة العلاقات بين ‎السعودية و‎إيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمغة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/الخارجية-المصرية-نتابع-باهتمام-اتفاق-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1074583537.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/06/1061932585_96:0:1141:784_1920x0_80_0_0_9a5d2888a44a7c29c2cb2d44bc54225c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي

وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار

09:02 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 11.03.2023)
© AFP 2023 / HANNIBAL HANSCHKEوزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد
وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2023
© AFP 2023 / HANNIBAL HANSCHKE
تابعنا عبرTelegram
علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على الاتفاق الإيراني - السعودي حول استئناف العلاقات، وذلك برعاية صينية.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "عودة العلاقات بين ‎السعودية و‎إيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".
واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمغة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
الخارجية المصرية: نتابع باهتمام اتفاق استئناف العلاقات بين السعودية وإيران
أمس, 17:03 GMT
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала