https://sputnikarabic.ae/20230311/وزير-خارجية-الإمارات-اتفاق-السعودية-وإيران-خطوة-مهمة-للمنطقة-نحو-الاستقرار-والازدهار-1074597632.html
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على الاتفاق الإيراني - السعودي حول استئناف العلاقات، وذلك برعاية صينية. 11.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-11T09:02+0000
2023-03-11T09:02+0000
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وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمغة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر.لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.
https://sputnikarabic.ae/20230310/الخارجية-المصرية-نتابع-باهتمام-اتفاق-استئناف-العلاقات-بين-السعودية-وإيران-1074583537.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي
وزير خارجية الإمارات: اتفاق السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار
09:02 GMT 11.03.2023 (تم التحديث: 09:10 GMT 11.03.2023) تابعنا عبر
علقت الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، على الاتفاق الإيراني - السعودي حول استئناف العلاقات، وذلك برعاية صينية.
وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة مهمة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار".
واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمغة، على "استئناف التعاون
في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض في عام 2016، بعد هجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل محتجين ضد إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر
.
لكن في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن رغبتهما في حل الخلافات، وفي مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، نُشرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يجب بناء العلاقات مع إيران كما هو الحال مع دولة مجاورة.