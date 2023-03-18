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https://sputnikarabic.ae/20230318/البرهان-نعمل-على-إقامة-حكم-مدني-وغير-متسلط-1074898189.html
البرهان: نعمل على إقامة حكم مدني وغير متسلط
البرهان: نعمل على إقامة حكم مدني وغير متسلط
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن القيادة السودانية تعمل على تأسيس حكم مدني ومنع قيام حكم متسلط في البلاد. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T21:39+0000
2023-03-18T21:39+0000
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المجلس السيادي في السودان
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جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل زواج جماعي في منطقة مروي بولاية نهر النيل، اليوم السبت، بحسب بيان نشره المجلس في صفحته بموقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال رئيس مجلس السيادة إن قيادة البلاد تعمل على إقامة حكم مدني، موضحا أن هذا الحكم بحاجة إلى المساندة والدعم من قبل القوات المسلحة والشعب على السواء.وأوضح أن هناك حاجة كذلك للعمل على تقويم هذا الحكم ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط في المستقبل.وأكد رئيس المجلس السيادي أن القوات المسلحة ستكون دائما إلى جانب المواطنين، معتبرا أنها بمثابة العمود الفقري للدولة والمواطنين.وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230318/مجلس-السيادة-السوداني-الأطراف-غير-الموقعة-على-الإطاري-ترغب-في-اتفاق-ينهي-الأزمة-1074894038.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار

البرهان: نعمل على إقامة حكم مدني وغير متسلط

21:39 GMT 18.03.2023
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© Sputnik . محمد الفاتح
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أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، أن القيادة السودانية تعمل على تأسيس حكم مدني ومنع قيام حكم متسلط في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل زواج جماعي في منطقة مروي بولاية نهر النيل، اليوم السبت، بحسب بيان نشره المجلس في صفحته بموقع "فيسبوك" التابع لشركة ميتا (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
مجلس السيادة السوداني: الأطراف غير الموقعة على "الإطاري" ترغب في اتفاق ينهي الأزمة
19:20 GMT
وقال رئيس مجلس السيادة إن قيادة البلاد تعمل على إقامة حكم مدني، موضحا أن هذا الحكم بحاجة إلى المساندة والدعم من قبل القوات المسلحة والشعب على السواء.
وأوضح أن هناك حاجة كذلك للعمل على تقويم هذا الحكم ومنع انحرافه عن الطريق القويم ومنع قيام أي حكم متسلط في المستقبل.
وأكد رئيس المجلس السيادي أن القوات المسلحة ستكون دائما إلى جانب المواطنين، معتبرا أنها بمثابة العمود الفقري للدولة والمواطنين.
وكان قادة الجيش السوداني وقوى سياسية مدنية بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقعوا برعاية الآلية الثلاثية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين تنتهي بنقل السلطة للمدنيين.
يشار إلى أن الاتفاق الإطاري يهدف إلى حل أزمة اندلعت في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 عندما أعلن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.
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