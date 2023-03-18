https://sputnikarabic.ae/20230318/القوات-الروسية-تصد-هجوما-للقوات-الأوكرانية-في-منطقة-خاركيف--1074870590.html
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إن وحدات عسكرية روسية صدت محاولة هجوم شنته القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، بالقرب من قريتي ماسيوتيفكا... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T02:13+0000
2023-03-18T02:13+0000
2023-03-18T03:09+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال ايفجيني بولوفودوف لوكالة "سبوتنيك": "في المنطقة الدفاعية للجيش السادس [الروسي] بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا، حاول اللواء الرابع عشر الميكانيكي المنفصل [الأوكراني] مهاجمة مواقعنا".وأضاف: "وبدعم من المدفعية، تسببت وحدات البنادق الآلية في إطلاق النار" مشيرا إلى أن "الأضرار التي لحقت بالعدو نتيجة ذلك أجبرته على التراجع إلى مواقع محتلة سابقا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230318/خبير-عسكري-روسيا-قادرة-على-إسقاط-قذائف-إكسكاليبر-الأمريكية-أثناء-العملية-الخاصة-1074870259.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الروسية تصد هجوما للقوات الأوكرانية في منطقة خاركيف
02:13 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 03:09 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
حصري
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، إن وحدات عسكرية روسية صدت محاولة هجوم شنته القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف، بالقرب من قريتي ماسيوتيفكا وهريانيكيفكا.
موسكو- سبوتنيك
. وقال ايفجيني بولوفودوف لوكالة "سبوتنيك": "في المنطقة الدفاعية للجيش السادس [الروسي] بالقرب من قريتي ماسيوتوفكا وغريانيكوفكا، حاول اللواء الرابع عشر الميكانيكي المنفصل [الأوكراني] مهاجمة مواقعنا".
وأضاف: "وبدعم من المدفعية، تسببت وحدات البنادق الآلية في إطلاق النار" مشيرا إلى أن "الأضرار التي لحقت بالعدو نتيجة ذلك أجبرته على التراجع إلى مواقع محتلة سابقا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.