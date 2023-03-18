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الهند: الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين "خطير للغاية"
الهند: الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين "خطير للغاية"
قال وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكر، اليوم السبت، إن الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين في منطقة لاداخ الواقعة غربي جبال الهيمالايا "هش وخطير". 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T08:23+0000
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وأضاف جايشانكر في اجتماع "إنديا توداي" أن قوات البلدين تنتشر على مقربة شديدة من بعضها في بعض المناطق.وأشار وزير الخارجية الهندي إلى أن العلاقات الهندية الصينية لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها حتى يتم حل الخلاف الحدودي بينهما.وكانت أعمال عنف اندلعت في القطاع الشرقي من الحدود غير المرسومة بين عمالقة آسيا المسلحين نوويا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنها لم تسفر عن سقوط أي قتلى.يشار إلى أن مواجهات وقعت على طول الحدود بين البلدين منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت الهند أنها جاءت بعدما عبرت قوات صينية الحدود للاستيلاء على مواقع استراتيجية في منطقة "لاداخ" المتنازع عليها في العام 2020.وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل.يذكر أن الحكومة في نيودلهي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن لديها حوالي 200 ألف جندي يتمركزون على طول الحدود مع الصين، في وقت عمدت إلى نقل آلاف الجنود الآخرين إلى المنطقة منذ اشتباكات 2020، وذلك بالتوازي مع تصريح وزير الخارجية الهندي، جايشانكار، بأن الحكومة والجيش الهنديين مستعدان لأي توغل صيني.
https://sputnikarabic.ae/20221221/إعلام-حشود-هندية-غير-مسبوقة-تتحرك-إلى-الحدود-مع-الصين-وبكين-تؤكد-أن-الوضع-مستقر-1071461846.html
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أخبار الهند اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الهند: الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين "خطير للغاية"
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قال وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جايشانكر، اليوم السبت، إن الوضع على الحدود المتنازع عليها مع الصين في منطقة لاداخ الواقعة غربي جبال الهيمالايا "هش وخطير".
وأضاف
جايشانكر في اجتماع "إنديا توداي" أن قوات البلدين تنتشر على مقربة شديدة من بعضها في بعض المناطق.
وأوضح، "هناك أماكن تكون فيها عمليات انتشارنا قريبة جدا وفي التقييم العسكري لذلك فهي خطيرة للغاية".
وأشار وزير الخارجية الهندي إلى أن العلاقات الهندية الصينية لا يمكن أن تعود إلى طبيعتها حتى يتم حل الخلاف الحدودي بينهما.
وكانت أعمال عنف
اندلعت في القطاع الشرقي من الحدود غير المرسومة بين عمالقة آسيا المسلحين نوويا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنها لم تسفر عن سقوط أي قتلى.
21 ديسمبر 2022, 15:56 GMT
يشار إلى أن مواجهات وقعت على طول الحدود بين البلدين منذ أكثر من عامين، حيث أوضحت الهند
أنها جاءت بعدما عبرت قوات صينية الحدود للاستيلاء على مواقع استراتيجية في منطقة "لاداخ" المتنازع عليها في العام 2020.
وهو الأمر الذي أدى إلى حدوث اشتباكات أسفرت عن مقتل 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل.
يذكر أن الحكومة في نيودلهي
كانت قد أعلنت في وقت سابق أن لديها حوالي 200 ألف جندي يتمركزون على طول الحدود مع الصين، في وقت عمدت إلى نقل آلاف الجنود الآخرين إلى المنطقة منذ اشتباكات 2020، وذلك بالتوازي مع تصريح وزير الخارجية الهندي، جايشانكار، بأن الحكومة والجيش الهنديين مستعدان لأي توغل صيني.