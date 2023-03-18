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https://sputnikarabic.ae/20230318/تركيا-الزلزال-تسبب-في-تدمير-9-مساجد-وتضرر-36-بولاية-أدي-يامان-1074891624.html
تركيا.. الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد وتضرر 36 بولاية أدي يامان
تركيا.. الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد وتضرر 36 بولاية أدي يامان
أعلنت السلطات التركية أن الزلزال ألحق الضرر بـ 36 مسجدا ودمر 9 مساجد في ولاية أدي يامان، في جنوب البلاد. 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T17:09+0000
2023-03-18T17:09+0000
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جاء هذا في تصريحات لنائب مفتي الولاية محمد صالح أرن، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".وقال إن المساجد في أدي يامان تضررت جراء الزلزال، موضحا أنه ألحق أضرارا متوسطة بـ 6 مساجد وخفيفة بـ 30 مسجدا.وذكر المسؤول التركي أن الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد بالكامل، بينها المسجد الكبير.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230316/أردوغان-سنتجاوز-محنة-الزلزال-بتضامن-أعضاء-منظمة-الدول-التركية-1074820053.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار تركيا اليوم, زلزال, الأخبار

تركيا.. الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد وتضرر 36 بولاية أدي يامان

17:09 GMT 18.03.2023
© AP Photo / Mustafa Karaliيبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا.
يبحث الناس وفرق الطوارئ عن أشخاص تحت الأنقاض في مبنى مدمر في غازي عنتاب ، تركيا ، 6 فبراير ، 2023. تسبب زلزال قوي في تدمير العديد من المباني في جنوب شرق تركيا وسوريا ويخشى وقوع العديد من الضحايا. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
© AP Photo / Mustafa Karali
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أعلنت السلطات التركية أن الزلزال ألحق الضرر بـ 36 مسجدا ودمر 9 مساجد في ولاية أدي يامان، في جنوب البلاد.
جاء هذا في تصريحات لنائب مفتي الولاية محمد صالح أرن، اليوم السبت، بحسب وكالة "الأناضول".
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أردوغان: سنتجاوز محنة الزلزال بتضامن أعضاء منظمة الدول التركية
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وقال إن المساجد في أدي يامان تضررت جراء الزلزال، موضحا أنه ألحق أضرارا متوسطة بـ 6 مساجد وخفيفة بـ 30 مسجدا.
وذكر المسؤول التركي أن الزلزال تسبب في تدمير 9 مساجد بالكامل، بينها المسجد الكبير.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط/ فبراير الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، ووفقًا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939.
وقدّرت منظمة الصحة العالمية عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا بنحو 23 مليون شخص، فيما قدّر البنك الدولي أن خسائر تركيا جراء الزلزال بنحو 34 مليار دولار.
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