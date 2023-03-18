https://sputnikarabic.ae/20230318/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-قصفت-أراضي-الجمهورية-11-مرة-خلال-24-ساعة-1074899895.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال 24 ساعة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال 24 ساعة
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T22:19+0000
2023-03-18T22:19+0000
2023-03-18T22:38+0000
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
قصف بالمدفعية
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دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك".وأضافت، "أطلق العدو خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و 122 ملم. على محور غورلفكا، 4 قذائف من مدفعية عيار 155 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وقصف واحد على خارتسيزك، وأُطلق 37 وحدة من الذخيرة المختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا ومينيرالنويه ودونيتسك وستاروميخالوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن مقتل شخص وإصابة 4 مدنيين في مدينة دونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230318/بوتين-يصل-إلى-شبه-جزيرة-القرم-في-ذكرى-يوم-انضمامها-إلى-روسيا-1074886171.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف بالمدفعية
القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, قصف بالمدفعية
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال 24 ساعة
22:19 GMT 18.03.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 18.03.2023) تابعنا عبر
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 11 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 37 طلقة ذخيرة مختلفة العيارات.
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي في قناته على تطبيق "التلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية
، أبلغت البعثة عن 11 واقعة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك".
وأضافت، "أطلق العدو خمس قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و 122 ملم. على محور غورلفكا، 4 قذائف من مدفعية عيار 155 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وقصف واحد على خارتسيزك، وأُطلق 37 وحدة من الذخيرة المختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية
استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا ومينيرالنويه ودونيتسك وستاروميخالوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن مقتل شخص وإصابة 4 مدنيين في مدينة دونيتسك.