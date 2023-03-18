https://sputnikarabic.ae/20230318/كوريا-الجنوبية-تتجه-نحو-تطبيع-اتفاق-عسكري-مع-اليابان-1074878617.html
كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
بدأت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، في إجراءات عملية تطبيع اتفاق تبادل استخباراتي عسكري مع اليابان، عقب اتفاق قمة بين زعيمي البلدين في اليوم... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T10:27+0000
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وقالت وزارة دفاع سيئول، إنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، تطلب فيها إجراءات لتطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (جسوميا)، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع أن ترسل وزارة خارجية كوريا الجنوبية قريبا، رسالة رسمية إلى نظيرتها اليابانية، ردا على ذلك.وفي يوم الخميس، قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إنه وافق على "تطبيع تام" للاتفاق العسكري خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، في إطار جهود للرد بشكل أفضل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وتم التوقيع على اتفاقية "جسوميا" في عام 2016، وكان يُنظر إليها على أنها رمز نادر للتعاون الأمني بين سيئول وطوكيو.وفي عام 2019، قررت الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي، إنهاء الاتفاقية، احتجاجا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو ضد سيئول، وسط خلافات حول حشد اليابان للكوريين للعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.
https://sputnikarabic.ae/20221231/اليابان-والولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تدين-إطلاق-صواريخ-بيونغ-يانغ-1071790980.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
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بدأت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، في إجراءات عملية تطبيع اتفاق تبادل استخباراتي عسكري مع اليابان، عقب اتفاق قمة بين زعيمي البلدين في اليوم السابق.
وقالت وزارة دفاع سيئول، إنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، تطلب فيها إجراءات لتطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (جسوميا)، وفقا لوكالة
الأنباء الكورية "يونهاب".
وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع أن ترسل وزارة خارجية كوريا الجنوبية قريبا، رسالة رسمية إلى نظيرتها اليابانية، ردا على ذلك.
31 ديسمبر 2022, 12:05 GMT
وفي يوم الخميس، قال الرئيس الكوري الجنوبي
، يون سوك يول، إنه وافق على "تطبيع تام" للاتفاق العسكري خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، في إطار جهود للرد بشكل أفضل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وتم التوقيع على اتفاقية "جسوميا" في عام 2016، وكان يُنظر إليها على أنها رمز نادر للتعاون الأمني بين سيئول وطوكيو.
وفي عام 2019، قررت الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي، إنهاء الاتفاقية، احتجاجا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو ضد سيئول، وسط خلافات حول حشد اليابان للكوريين للعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.