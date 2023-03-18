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كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان
بدأت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، في إجراءات عملية تطبيع اتفاق تبادل استخباراتي عسكري مع ‏اليابان، عقب اتفاق قمة بين زعيمي البلدين في اليوم... 18.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-18T10:27+0000
2023-03-18T10:27+0000
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وقالت وزارة دفاع سيئول، إنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، تطلب فيها إجراءات لتطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (جسوميا)، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع أن ترسل وزارة خارجية كوريا الجنوبية قريبا، رسالة رسمية إلى نظيرتها اليابانية، ردا على ذلك.وفي يوم الخميس، قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إنه وافق على "تطبيع تام" للاتفاق العسكري خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، في إطار جهود للرد بشكل أفضل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وتم التوقيع على اتفاقية "جسوميا" في عام 2016، وكان يُنظر إليها على أنها رمز نادر للتعاون الأمني بين سيئول وطوكيو.وفي عام 2019، قررت الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي، إنهاء الاتفاقية، احتجاجا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو ضد سيئول، وسط خلافات حول حشد اليابان للكوريين للعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.
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كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الجنوبية تتجه نحو "تطبيع" اتفاق عسكري مع اليابان

10:27 GMT 18.03.2023
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGIأعلام كوريا الجنوبية واليابان
أعلام كوريا الجنوبية واليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
أعلام كوريا الجنوبية واليابان
© AFP 2023 / KAZUHIRO NOGI
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بدأت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس الجمعة، في إجراءات عملية تطبيع اتفاق تبادل استخباراتي عسكري مع ‏اليابان، عقب اتفاق قمة بين زعيمي البلدين في اليوم السابق.‏
وقالت وزارة دفاع سيئول، إنها بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية، تطلب فيها إجراءات لتطبيع اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية (جسوميا)، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وأشار مسؤولون إلى أنه من المتوقع أن ترسل وزارة خارجية كوريا الجنوبية قريبا، رسالة رسمية إلى نظيرتها اليابانية، ردا على ذلك.
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وفي يوم الخميس، قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إنه وافق على "تطبيع تام" للاتفاق العسكري خلال قمته مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، في طوكيو، في إطار جهود للرد بشكل أفضل على التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وتم التوقيع على اتفاقية "جسوميا" في عام 2016، وكان يُنظر إليها على أنها رمز نادر للتعاون الأمني بين سيئول وطوكيو.
وفي عام 2019، قررت الرئيس الكوري الجنوبي السابق، مون جاي، إنهاء الاتفاقية، احتجاجا على قيود التصدير التي فرضتها طوكيو ضد سيئول، وسط خلافات حول حشد اليابان للكوريين للعمل القسري خلال الحرب العالمية الثانية.
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