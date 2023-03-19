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https://sputnikarabic.ae/20230319/استطلاع-تراجع-شعبية-ماكرون-إلى-28-بسبب-إصلاحات-نظام-التقاعد-1074926875.html
استطلاع: تراجع شعبية ماكرون إلى 28% بسبب إصلاحات نظام التقاعد
استطلاع: تراجع شعبية ماكرون إلى 28% بسبب إصلاحات نظام التقاعد
أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام IFOP بتكليف من مجلة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية، أن نسبة شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى... 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T18:29+0000
2023-03-19T18:29+0000
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سبوتنيك. يشار إلى أن تراجع شعبية ماكرون جاء بعد قراره في وقت سابق من هذا الأسبوع بتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي سمحت للحكومة بإقرار رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 1928 مواطنا فرنسيا بالغا في الفترة من 9 إلى 16 مارس/ آذار من مختلف الشرائح السكانية، بهامش خطأ تراوح بين 1٪ -2.3٪.يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن النقاب عن مسودة لإصلاح نظام التقاعد الذي خططت الحكومة لاعتماده في العام الجاري.وفي إطار مشروع الإصلاح، تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد من 62 إلى ثلاثة أشهر في السنة بدءا من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، ليصل سن التقاعد بحلول عام 2030 إلى 64 عاما.وتسبب مشروع الإصلاح في رد فعل عنيف في المجتمع الفرنسي، حيث أسفر عن سبعة إضرابات عامة ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص، وغالبا ما كانت تندلع اشتباكات أثناء الاحتجاجات بين الشرطة والمتظاهرين.
https://sputnikarabic.ae/20230318/هل-تعصف-إصلاحات-معاشات-التقاعد-بحكم-ماكرون-1074881765.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, الأخبار

استطلاع: تراجع شعبية ماكرون إلى 28% بسبب إصلاحات نظام التقاعد

18:29 GMT 19.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أظهر استطلاع للرأي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام IFOP بتكليف من مجلة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية، أن نسبة شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى 28%، وهو مستوى غير مسبوق منذ احتجاجات السترات الصفراء عام 2019.
سبوتنيك. يشار إلى أن تراجع شعبية ماكرون جاء بعد قراره في وقت سابق من هذا الأسبوع بتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، والتي سمحت للحكومة بإقرار رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت بمشاركة 1928 مواطنا فرنسيا بالغا في الفترة من 9 إلى 16 مارس/ آذار من مختلف الشرائح السكانية، بهامش خطأ تراوح بين 1٪ -2.3٪.
تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية خلال تجمع حاشد في باريس في 19 يناير 2023، حيث بدأ العمال في إضراب احتجاجًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2023
هل تعصف إصلاحات معاشات التقاعد بحكم ماكرون؟
أمس, 11:51 GMT
يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن النقاب عن مسودة لإصلاح نظام التقاعد الذي خططت الحكومة لاعتماده في العام الجاري.
وفي إطار مشروع الإصلاح، تعتزم السلطات الفرنسية رفع سن التقاعد تدريجيا في البلاد من 62 إلى ثلاثة أشهر في السنة بدءا من 1 سبتمبر/ أيلول 2023، ليصل سن التقاعد بحلول عام 2030 إلى 64 عاما.
وتسبب مشروع الإصلاح في رد فعل عنيف في المجتمع الفرنسي، حيث أسفر عن سبعة إضرابات عامة ومئات المظاهرات في فرنسا خلال الشهرين الماضيين، شارك فيها أكثر من مليون شخص، وغالبا ما كانت تندلع اشتباكات أثناء الاحتجاجات بين الشرطة والمتظاهرين.
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