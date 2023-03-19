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نائب أردني: وزير الداخلية وعدني بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين بمناسبة شهر رمضان
نائب أردني: وزير الداخلية وعدني بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين بمناسبة شهر رمضان
أعلن رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الأردني، بسام الفايز، أن السلطات ستفرج قريبا عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 19.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-19T08:37+0000
2023-03-19T08:41+0000
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ونقل موقع "عمون" عن الفايز أنه التقى مؤخرا بوزير الداخلية الذي وعده بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين، بمناسبة حلول شهر رمضان.وأوضح الفايز، اليوم الأحد، أن التوقيف الإداري من صلاحيات المحافظين ولا علاقة له بالعفو العام.وفيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام، قال الفايز إنه في أروقة مجلس النواب وموجود حاليا في المكتب الدائم في انتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس.وأوضح أن العفو العام لن يشمل المتورطين في جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي.واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تمثل سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل باتت تعاني من التكدس الكبير.وكشف الفايز عن أن اللجنة تعتزم إطلاق خط ساخن بهدف التواصل مع المواطنين، وذلك لعرض قضاياهم أمام الحريات النيابية دون تكلف أو عناء.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, رمضان
الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, أحداث الأردن, رمضان

نائب أردني: وزير الداخلية وعدني بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين بمناسبة شهر رمضان

08:37 GMT 19.03.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 19.03.2023)
© AP Photo / Yousef Allanملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
© AP Photo / Yousef Allan
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أعلن رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب الأردني، بسام الفايز، أن السلطات ستفرج قريبا عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
ونقل موقع "عمون" عن الفايز أنه التقى مؤخرا بوزير الداخلية الذي وعده بالإفراج عن عدد كبير من الموقوفين، بمناسبة حلول شهر رمضان.
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وأوضح الفايز، اليوم الأحد، أن التوقيف الإداري من صلاحيات المحافظين ولا علاقة له بالعفو العام.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العفو العام، قال الفايز إنه في أروقة مجلس النواب وموجود حاليا في المكتب الدائم في انتظار إدراجه على جدول أعمال المجلس.
وأوضح أن العفو العام لن يشمل المتورطين في جرائم تهدد الأمن والسلم المجتمعي.
واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد تمثل سببا مقنعا لاتخاذ قرار عفو عام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل باتت تعاني من التكدس الكبير.
وكشف الفايز عن أن اللجنة تعتزم إطلاق خط ساخن بهدف التواصل مع المواطنين، وذلك لعرض قضاياهم أمام الحريات النيابية دون تكلف أو عناء.
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