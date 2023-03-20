https://sputnikarabic.ae/20230320/الاتحاد-الأوروبي-يأسف-لتصريحات-سموترتيش-حول-إنكار-وجود-الشعب-الفلسطيني-1074964097.html

الاتحاد الأوروبي يأسف لتصريحات سموترتيش حول إنكار وجود الشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي يأسف لتصريحات سموترتيش حول إنكار وجود الشعب الفلسطيني

أعرب مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس عن أسفه الشديد، للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني. 20.03.2023, سبوتنيك عربي

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القدس- سبوتنيك. وقال مصدر رسمي في مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف بشدة لتعليق آخر غير مقبول للوزير سموتريتش والذي أدلى به في اجتماع خاص في فرنسا، إنه خطأ، وغير محترم، وخطير، ويؤدي إلى نتائج عكسية في وضع متوتر للغاية بالفعل".وأضاف أن "تعليقات الوزير سموتريتش تذهب مرة أخرى في الاتجاه المعاكس ولا يمكن السكوت عليها".وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الإثنين، استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتل، فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. على حد تعبير الخارجية.وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام وزير المالية الإسرائيلي، خلال مشاركته في فعالية عقدت يوم أمس في باريس، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يمثل تصرفاً تحريضياً أرعناً، وخرقاً للأعراف الدولية ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية".ونسب البيان للناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، القول إن "الوزارة تدين أيضاً التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف، إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني، وحذرت من خطورة هذه التصرفات العنصرية المتطرفة".وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بإدانة تصرفات وتصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرفة التحريضية، والتي تمثل أيضاً خرقاً للقيم والمبادئ الإنسانية.وقال المجالي: إن "الوزارة تؤكد ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية".وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات السياسية والقانونية الضرورية للتصدي لمثل هذه التصرفات والتصريحات الحاقدة المتطرفة، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار ويدفع باتجاه التصعيد.وأكدت الوزارة، أن "تصرفات وتصريحات هذا الشخص المتطرف الحاقد لا تنال من الأردن ولا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، بل تظهر للعالم مدى الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخطورة الفكر العنصري المتطرف الذي يحمله الوزير الإسرائيلي".

https://sputnikarabic.ae/20230320/عمان-عن-استخدام-وزير-إسرائيلي-خارطة-تضم-حدود-الأردن-وفلسطين-سنتخذ-إجراءات-لأنه-تصعيد-خطير-1074951805.html

https://sputnikarabic.ae/20230320/فلسطين-تصريحات-سموتريتش-تعكس-العقلية-الاستعمارية-الظلامية-المسيطرة-على-الحكم-في-إسرائيل-1074943170.html

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