https://sputnikarabic.ae/20230320/السوداني-العراق-منفتح-نحو-تطوير-الشراكة-مع-السعودية-1074945460.html
السوداني: العراق منفتح نحو تطوير الشراكة مع السعودية
السوداني: العراق منفتح نحو تطوير الشراكة مع السعودية
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن بلاده منفتحة نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T12:13+0000
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جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للسوداني عقب استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وبحسب البيان شهد اللقاء "استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".وأكد السوداني "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".وفي بداية اللقاء، نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان للسوداني.وأكد القصبي وفق البيان "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي، حيث التقى مع مسؤولين عراقيين وناقش معهم عدة ملفات تهم البلدين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230320/المياه-أبرز-الملفات-السوداني-يزور-تركيا-على-رأس-وفد-وزاري-1074936442.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية
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السوداني: العراق منفتح نحو تطوير الشراكة مع السعودية
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قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إن بلاده منفتحة نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في بيان
للمكتب الإعلامي للسوداني عقب استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وبحسب البيان شهد اللقاء "استعراض مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".
وأكد السوداني
"الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".
وفي بداية اللقاء، نقل القصبي تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان للسوداني.
وأكد القصبي
وفق البيان "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي يشمل التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية، وغيرها من المجالات".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي، حيث التقى مع مسؤولين عراقيين وناقش معهم عدة ملفات تهم البلدين، بحسب صحيفة
"عاجل" السعودية.