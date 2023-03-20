https://sputnikarabic.ae/20230320/السويد-حشد-مؤتمر-المانحين-7-مليارات-يورو-لصالح-إعادة-الإعمار-في-سوريا-وتركيا-1074956428.html
السويد: حشد مؤتمر المانحين 7 مليارات يورو لصالح إعادة الإعمار في سوريا وتركيا
السويد: حشد مؤتمر المانحين 7 مليارات يورو لصالح إعادة الإعمار في سوريا وتركيا
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الإثنين، أن المشاركين في مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، تعهدوا بتقديم 7 مليارات يورو للمساعدة في إعادة... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T17:25+0000
2023-03-20T17:25+0000
2023-03-20T17:32+0000
العالم
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071160641_0:115:3009:1807_1920x0_80_0_0_7f85bee5884959e76e03c8453f571b45.jpg
وقال كريسترسون في ختام المؤتمر الدولي: "بلغت قيمة المساهمات اليوم 7 مليارات يورو".واستضافت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من اليوم في بروكسل مؤتمرا دوليا للمانحين لجمع الأموال لإعادة الإعمار في تركيا وسوريا، حيث قتلت الزلازل أكثر من 50000 الشهر الماضي، بحسب وكالة "بلومبرغ".وجمعت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التعهدات من الدول الأعضاء في الكتلة والمنظمات الدولية ودول أخرى خلال الاجتماع.قدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا الخسائر الاقتصادية للزلازل التي ضربت جنوب شرق البلاد بأكثر من 100 مليار دولار. كما أثرت الزلازل على سوريا المجاورة، حيث يُعتقد أن حوالي 7000 قد لقوا حتفهم.وكان البنك الدولي قد تعهد بالفعل بتقديم 1.78 مليار دولار كمساعدات مالية لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في تركيا، بينما تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20230320/سوريا-تستهجن-انعقاد-مؤتمر-لدعم-متضرري-الزلزال-المدمر-من-دون-تنسيق-معها--1074951542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0d/1071160641_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_9e4860113f61b0898f1d8bb8659efd7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم
السويد: حشد مؤتمر المانحين 7 مليارات يورو لصالح إعادة الإعمار في سوريا وتركيا
17:25 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 17:32 GMT 20.03.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الإثنين، أن المشاركين في مؤتمر المانحين المنعقد في بروكسل، تعهدوا بتقديم 7 مليارات يورو للمساعدة في إعادة الإعمار عقب الزلزال الذي ضرب كل من سوريا وتركيا.
وقال كريسترسون في ختام المؤتمر الدولي: "بلغت قيمة المساهمات اليوم 7 مليارات يورو".
واستضافت المفوضية الأوروبية
في وقت سابق من اليوم في بروكسل مؤتمرا دوليا للمانحين لجمع الأموال لإعادة الإعمار في تركيا وسوريا، حيث قتلت الزلازل أكثر من 50000 الشهر الماضي، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وجمعت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التعهدات من الدول الأعضاء في الكتلة والمنظمات الدولية ودول أخرى خلال الاجتماع.
قدرت وزارة الخزانة والمالية في تركيا الخسائر الاقتصادية للزلازل
التي ضربت جنوب شرق البلاد بأكثر من 100 مليار دولار. كما أثرت الزلازل على سوريا المجاورة، حيث يُعتقد أن حوالي 7000 قد لقوا حتفهم.
وكان البنك الدولي قد تعهد بالفعل بتقديم 1.78 مليار دولار كمساعدات مالية لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار في تركيا، بينما تعهد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بما يصل إلى 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين.