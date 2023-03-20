https://sputnikarabic.ae/20230320/بريطانيا-تقول-إنها-مستعدة-لسد-الثغرات-في-تسليح-بولندا-عند-تزويد-كييف-بمقاتلات-ميغ-29-1074931782.html

بريطانيا تقول إنها مستعدة لسد الثغرات في تسليح بولندا عند تزويد كييف بمقاتلات "ميغ-29"

بريطانيا تقول إنها مستعدة لسد الثغرات في تسليح بولندا عند تزويد كييف بمقاتلات "ميغ-29"

أعرب نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، عن استعداد لندن لسد الثغرات في تسليح بولندا التي ستنتج عن إمداد وارسو لكييف بطائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29". 20.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-20T02:10+0000

2023-03-20T02:10+0000

2023-03-20T02:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

بريطانيا

بولندا

أخبار أوكرانيا

طائرت ميغ 29

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موسكو - سبوتنيك. وقال هيبي لمجلة ألمانية، "نحن ننظر بإيجابية للغاية بشأن طلب بولندا لملء الفجوات. لقد فعلنا ذلك بالفعل عندما نقلت وارسو لأول مرة دبابات قتالية رئيسية من طراز "تي-72" إلى أوكرانيا، وزودنا بولندا بدبابات "تشالنجر -2". وينطبق الشيء نفسه على المقاتلات". مشيرا إلى أنه حتى الآن، لم ترد أي طلبات ذات صلة من بولندا.وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد صرح في وقت سابق، بأن أوكرانيا ستستقبل أول أربع مقاتلات من طراز "ميغ-29" من وارسو في الأيام المقبلة.ومن جهتها، أعلنت الحكومة السلوفاكية، لاحقا أيضًا أنها قررت تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز "ميغ-29"، كما لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد كييف بطائرات مقاتلة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في أوكرانيا لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230317/الكرملين-إمداد-بولندا-بطائرات-مقاتلة-لأوكرانيا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-الروسية-1074848124.html

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روسيا, بريطانيا, بولندا, أخبار أوكرانيا, طائرت ميغ 29