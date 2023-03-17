https://sputnikarabic.ae/20230317/شويغو-يكرم-الطيارين-الذين-منعوا-إم-كيو-9-الأمريكية-من-انتهاك-حدود-روسيا-1074846246.html
شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا
شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا
كرّم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية، ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:12+0000
2023-03-17T09:12+0000
2023-03-17T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كرّم الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية في منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي المنشأة لغرض القيام بالعملية العسكرية الخاصة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html
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روسيا
شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا
09:12 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 17.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
كرّم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية، ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كرّم الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية في منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي المنشأة لغرض القيام بالعملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".