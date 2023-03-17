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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230317/شويغو-يكرم-الطيارين-الذين-منعوا-إم-كيو-9-الأمريكية-من-انتهاك-حدود-روسيا-1074846246.html
شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا
شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا
كرّم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية، ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء... 17.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-17T09:12+0000
2023-03-17T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كرّم الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية في منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي المنشأة لغرض القيام بالعملية العسكرية الخاصة.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-ترسل-طائرة-مسيرة-أخرى-إلى-مكان-سقوط-إم-كيو-9-في-البحر-الأسود-1074836684.html
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روسيا

شويغو يكرم الطيارين الذين منعوا "إم كيو 9" الأمريكية من انتهاك حدود روسيا

09:12 GMT 17.03.2023 (تم التحديث: 09:41 GMT 17.03.2023)
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevطائرات "سو-27" و"ميغ-29" خلال العرض العسكري الجوي بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945)
طائرات سو-27 وميغ-29 خلال العرض العسكري الجوي بمناسبة الذكرى الـ 71 لعيد النصر في الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى 1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
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يتبع
كرّم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية، ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، كرّم الطيارين الذين قادوا مقاتلات "سو 27" الروسية ومنعوا الطائرة الأمريكية المسيرة "إم كيو 9" من انتهاك الأجواء الروسية في منطقة النظام المؤقت لاستخدام المجال الجوي المنشأة لغرض القيام بالعملية العسكرية الخاصة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في البحر الأسود، جراء مناورة حادة أجرتها، جعلتها تفقد توازنها وتصطدم بسطح الماء.
طائرة ريبر المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2023
واشنطن ترسل طائرة مسيرة أخرى إلى مكان سقوط "إم كيو-9" في البحر الأسود
05:37 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن القوات الجوية الروسية رصدت في 14 آذار/مارس، تحليق طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" باتجاه الحدود الروسية بالقرب من شبه جزيرة القرم.
وأوضح البيان أن مقاتلات روسية من قوات الدفاع الجوي حلقت في الجو للتعرف على الطائرة عند رصدها، دون استخدام أي أسلحة جوية ضدها.
وأضاف: "خرجت الطائرة المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" عن السيطرة نتيجة مناورة حادة أجرتها في الساعة 9:30 بتوقيت موسكو جعلتها تفقد ارتفاعها وتصطدم بسطح الماء".
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Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT
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