https://sputnikarabic.ae/20230320/جون-كيربي-خطوط-الاتصال-العسكرية-بين-الولايات-المتحدة-والصين-لا-تزال-مغلقة-1074963127.html
جون كيربي: خطوط الاتصال العسكرية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة
جون كيربي: خطوط الاتصال العسكرية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة
أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالإدارة الأمريكية، جون كيربي، أن الاتصالات العسكرية لا تزال مغلقة بين الولايات المتحدة والصين. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
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واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم، قال كيربي: "خطوط الاتصال العسكرية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة"، معتبرا أن هذا الامر يمثل "مشكلة".وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن يعالج وزير الخارجية أنتوني بلينكين القضية خلال رحلة إلى بكين كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، والتي تم تأجيلها بعد عبور بالون مراقبة صيني مزعوم فوق الولايات المتحدة.ولفت إلى أن هناك عمل قائم لإعادة جدولة رحلة بلنكين إلى بكين، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يعمل أيضًا على تحديد موعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.طالع أيضا: مجلة: الولايات المتحدة والصين تستعدان للحرب بشأن تايوان
https://sputnikarabic.ae/20230315/تقرير-أمريكي-يكشف-عن-استعداد-الولايات-المتحدة-لقصف-تايوان-في-حال-ضمتها-الصين-1074768780.html
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العالم, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار العالم الآن
جون كيربي: خطوط الاتصال العسكرية بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالإدارة الأمريكية، جون كيربي، أن الاتصالات العسكرية لا تزال مغلقة بين الولايات المتحدة والصين.
واشنطن- سبوتنيك. ووفق تصريحات له خلال مؤتمر صحفي اليوم، قال كيربي: "خطوط الاتصال العسكرية
بين الولايات المتحدة والصين لا تزال مغلقة"، معتبرا أن هذا الامر يمثل "مشكلة".
وكانت الولايات المتحدة تأمل في أن يعالج وزير الخارجية أنتوني بلينكين القضية خلال رحلة إلى بكين كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق من هذا العام، والتي تم تأجيلها بعد عبور بالون مراقبة صيني مزعوم فوق الولايات المتحدة.
وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تزال تتمتع بالقدرة على التحدث إلى الصين من خلال القنوات الدبلوماسية.
ولفت إلى أن هناك عمل قائم لإعادة جدولة رحلة بلنكين إلى بكين، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يعمل أيضًا على تحديد موعد مكالمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ.