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https://sputnikarabic.ae/20230320/كوريا-الشمالية-تقوم-بمحاكاة-هجوم-نووي-أثناء-التدريبات-1074932321.html
كوريا الشمالية تقوم بمحاكاة هجوم نووي أثناء التدريبات
كوريا الشمالية تقوم بمحاكاة هجوم نووي أثناء التدريبات
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم... 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T04:39+0000
2023-03-20T05:20+0000
كوريا الشمالية
العالم
رصد عسكري
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وفقًا لتقرير الوكالة، في 18-19 مارس، تم إجراء تمرين إطلاق لمحاكاة ضربة نووية "على الهدف الرئيسي للعدو". وقالت إن صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا مزودًا برأس حربي تجريبي نووي تم تفجيره بدقة على ارتفاع 800 متر فوق هدفه المقصود في البحر الشرقي (بحر اليابان)، على بعد 800 كيلومتر من موقع إطلاقه. نتيجة للتدريبات، تم تأكيد موثوقية تشغيل أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصمامات، والتي سيتم تركيبها في رأس حربي نووي.وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية. وأشار إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية. في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.في اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
https://sputnikarabic.ae/20230319/زعيم-كوريا-الشمالية-يجب-أن-نكون-مستعدين-لتنفيذ-هجمات-نووية-بأي-وقت-1074930634.html
https://sputnikarabic.ae/20230319/وكالة-كوريا-الشمالية-أطلقت-صاروخا-باليستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1074901294.html
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كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري
كوريا الشمالية, العالم, رصد عسكري

كوريا الشمالية تقوم بمحاكاة هجوم نووي أثناء التدريبات

04:39 GMT 20.03.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 20.03.2023)
© Sputnik"كيه إن - 23"... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2023
© Sputnik
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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أجرت خلال مناورات 18-19 مارس/ آذار محاكاة "لضربة نووية على الهدف الرئيسي للعدو"، تم خلالها تفجير رأس حربي تجريبي فوق الهدف بالضبط.
وفقًا لتقرير الوكالة، في 18-19 مارس، تم إجراء تمرين إطلاق لمحاكاة ضربة نووية "على الهدف الرئيسي للعدو". وقالت إن صاروخًا باليستيًا تكتيكيًا مزودًا برأس حربي تجريبي نووي تم تفجيره بدقة على ارتفاع 800 متر فوق هدفه المقصود في البحر الشرقي (بحر اليابان)، على بعد 800 كيلومتر من موقع إطلاقه. نتيجة للتدريبات، تم تأكيد موثوقية تشغيل أجهزة التحكم في التفجيرات النووية والصمامات، والتي سيتم تركيبها في رأس حربي نووي.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يلقي خطابا لتهنئة أعضاء القسم الطبي العسكري بالجيش الشعبي الكوري على المساهمة في منع انتشار (كوفيد-19) في بيونغ يانغ، 18 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
زعيم كوريا الشمالية: يجب أن نكون مستعدين لتنفيذ هجمات نووية بأي وقت
أمس, 22:18 GMT
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن التدريبات التكتيكية الشاملة الحالية قد حسنت بشكل كبير من فعالية الجيش في ظروف القتال الحقيقية. وأشار إلى أن هذه التدريبات كانت لحظة مهمة في إعداد القوات النووية القتالية للتنفيذ العاجل والدقيق لمهمة احتواء الحرب.
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه في اليوم الأول من التدريبات في 18 مارس، اختبر الجيش الكوري الشمالي موثوقية نظام القيادة والسيطرة والتحكم بالقوات النووية التكتيكية. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع الإجراءات وأساليب القتال في حالة اتخاذ قرار بالمضي قدمًا في توجيه ضربة نووية.
في اليوم الثاني من التدريبات، تم إطلاق صاروخ باليستي بشكل مباشر لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي. قبل ذلك، وضع الجيش إجراءات التأكيد النهائي للأمر ونظام الموافقة على الإطلاق. ثم أجريت تدريبات تحاكي شن ضربة نووية.
كيه إن - 23... صاروخ نووي قصير المدى تملكه كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
وكالة: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أمس, 02:20 GMT
في اليوم السابق، ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن صاروخا باليستيا قصير المدى كوريا شماليا حلق 800 كيلومتر، ووصل إلى ارتفاع أقصى يبلغ 50 كيلومترا، وسقط خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
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