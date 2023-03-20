https://sputnikarabic.ae/20230320/وزير-التجارة-السعودي-يعلق-على-زيارته-إلى-العراق-1074955001.html
وزير التجارة السعودي يعلق على زيارته إلى العراق
وزير التجارة السعودي يعلق على زيارته إلى العراق
علق وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، اليوم الإثنين، على الزيارة التي أجراها إلى العاصمة العراقية بغداد. 20.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-20T16:54+0000
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وكتب القصبي على "تويتر": "تشرفت اليوم في بلاد الرافدين ومهد الحضارات، بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقلا تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لفخامته، وتمنياتهما للعراق الحبيب المزيد من التقدم والازدهار".وتابع وزير التجارة السعودي: "كما اجتمعت بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير التجارة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي".وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال اليوم الإثنين، إن بلاده منفتحة نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.وأكد السوداني عقب استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي، حيث التقى مع مسؤولين عراقيين وناقش معهم عدة ملفات تهم البلدين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
https://sputnikarabic.ae/20230320/السوداني-العراق-منفتح-نحو-تطوير-الشراكة-مع-السعودية-1074945460.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
وزير التجارة السعودي يعلق على زيارته إلى العراق
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علق وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، اليوم الإثنين، على الزيارة التي أجراها إلى العاصمة العراقية بغداد.
وكتب القصبي على "تويتر": "تشرفت اليوم في بلاد الرافدين ومهد الحضارات، بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقلا تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لفخامته، وتمنياتهما للعراق الحبيب المزيد من التقدم والازدهار".
وتابع وزير التجارة السعودي
: "كما اجتمعت بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزير التجارة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال اليوم الإثنين، إن بلاده منفتحة نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات.
وأكد السوداني
عقب استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له، "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصا ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلا عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، وصل وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد حكومي، حيث التقى مع مسؤولين عراقيين وناقش معهم عدة ملفات تهم البلدين، بحسب صحيفة
"عاجل" السعودية.