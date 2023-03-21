عربي
https://sputnikarabic.ae/20230321/إعلام-حكم-الدستورية-الكويتية-ببطلان-مجلس-الأمة-يتسبب-في-تأجيل-إعلان-الحكومة-الجديدة-1074983093.html
إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة
إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة
قالت تقارير إعلامية إن "تأجيل الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة". 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:04+0000
2023-03-21T11:04+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072731952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d2884199828bec4ff9611cd74c19146.jpg
وحسب ما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد 19 آذار / مارس الجاري، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر أن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي".يأتي ذلك، فيما ألمحت المصادر إلى أن "وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".طالع أيضا: "الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكويت-المحكمة-الدستورية-تبطل-انتخابات-مجلس-الأمة-2022-وإعادة-مجلس-2020-1074906719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072731952_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_742fe5512989fe78a575e0bde22c82ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الأخبار

إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة

11:04 GMT 21.03.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATالكويت - مجلس الأمة الكويتي
الكويت - مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن "تأجيل الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة".
وحسب ما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد 19 آذار / مارس الجاري، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2023
الكويت... المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022 وتعيد تشكيلة المجلس لعام 2020
19 مارس, 08:57 GMT
وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر أن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي".
يأتي ذلك، فيما ألمحت المصادر إلى أن "وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".
طالع أيضا: "الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:05 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала