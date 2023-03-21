https://sputnikarabic.ae/20230321/إعلام-حكم-الدستورية-الكويتية-ببطلان-مجلس-الأمة-يتسبب-في-تأجيل-إعلان-الحكومة-الجديدة-1074983093.html
إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة
إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة
قالت تقارير إعلامية إن "تأجيل الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة". 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T11:04+0000
2023-03-21T11:04+0000
2023-03-21T11:04+0000
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وحسب ما نقلته جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد 19 آذار / مارس الجاري، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة، أوضحت المصادر أن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي".يأتي ذلك، فيما ألمحت المصادر إلى أن "وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".طالع أيضا: "الدستورية الكويتية" تنتدب عضوين من هيئتها لفتح صناديق الانتخابات بالدوائر المطعون فيها
https://sputnikarabic.ae/20230319/الكويت-المحكمة-الدستورية-تبطل-انتخابات-مجلس-الأمة-2022-وإعادة-مجلس-2020-1074906719.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, الأخبار
إعلام: حكم الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة يتسبب في تأجيل إعلان الحكومة الجديدة
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قالت تقارير إعلامية إن "تأجيل الإعلان عن الحكومة الكويتية الجديدة جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية الكويتية ببطلان مجلس الأمة".
وحسب ما نقلته
جريدة "القبس" الكويتية، عن مصادر حكومية، فإن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية، الأحد 19 آذار / مارس الجاري، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".
وحول الأسماء المرشحة للعودة مع الحكومة الجديدة
، أوضحت المصادر أن "كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي لن يضمهما التشكيل الحكومي".
يأتي ذلك، فيما ألمحت المصادر إلى أن "وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبد الوهاب الرشيد، سيعود في التشكيل الحكومي المرتقب، فضلاً عن عودة خالد الفاضل، الذي شغل سابقاً منصب
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، ويشغل حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي".