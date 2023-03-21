https://sputnikarabic.ae/20230321/الرئيس-الفلسطيني-يتلقى-اتصالا-هاتفيا-من-نظيره-الإسرائيلي-للتهنئة-بشهر-رمضان-1075009659.html

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي للتهنئة بشهر رمضان

الرئيس الفلسطيني يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإسرائيلي للتهنئة بشهر رمضان

تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. 21.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-21T21:33+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس محمود عباس تلقى تهنئة من إسحاق هرتسوغ بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.ومن ناحيته، أعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله في أن "يعم السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة، من خلال نيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بنفي وجود الشعب الفلسطيني "معادية للسامية".وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أنهاوأضافت: "سنطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فورا لإصدار أوامر اعتقال بحق هذا الإرهابي العنصري الذي انتهك كل القوانين وارتكب بتصريحاته ما يستحق استصدار قرار اعتقاله فورا".وقال بتسلئيل سموتريتش، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس أمس الاثنين، "إن الشعب الفلسطيني اختراع لم يتجاوز عمره 100 عام"، حسب قوله. وذكر سموتريتش قواعد القانون الدولي، وقال: "إن القواعد لها خمس خصائص تحدد الأمة - التاريخ والثقافة واللغة والعملة والقيادة التاريخية".وأضاف: "من كان أول ملك فلسطيني؟ ما هي لغة الفلسطينيين؟ هل كانت هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟ لا يوجد".من جهتها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، تصريحات زير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، "محاولة لتزييف التاريخ وتزويره، وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية التي تحاول إنكار وجود الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الأرض منذ الأزل".والأسبوع الماضي، زار سموتريتش واشنطن، لكن نظيرته الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين كبار آخرين في إدارة بايدن رفضوا مقابلته. أعلن البيت الأبيض ذلك، بعد أن وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تصريح سموتريتش بـ "محو حوارة" الفلسطينية بأنه "غير مسؤول ومهين ومثير للاشمئزاز" حتى أن الولايات المتحدة فكرت في منعه من دخول البلاد.وسموتريتش هو رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف الشريك في الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، وهو معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين.والشهر الماضي، صرّح في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أنه يجب على إسرائيل محو هذه البلدة، ما أثار ردود فعل عربية ودولية منددة، الأمر الذي دفعه إلى التراجع في النهاية والقول إن ما قاله كان مجرد "زلة لسان".

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