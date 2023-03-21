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https://sputnikarabic.ae/20230321/المغرب-البنك-المركزي-يقرر-رفع-سعر-الفائدة-إلى-3-لكبح-التضخم-1075007978.html
المغرب... البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 3% لكبح التضخم
المغرب... البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 3% لكبح التضخم
قرر بنك المغرب (المصرف المركزي)، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المئة، وذلك للمرة الثالثة، منذ أيلول/سبتمبر الماضي. 21.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-21T20:24+0000
2023-03-21T20:24+0000
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الرباط - سبوتنيك. ومن المتوقع، أن يصل معدل التضخم في المملكة، إلى 5.5 في المئة، خلال العام الحالي.وأشار بيان صادر عن المصرف، أنه قرر، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة، كي ينتقل من 2.5 في المئة إلى 3 في المئة.وبرر المصرف قراره بالرغبة في تفادي حدوث "دوامات تضخمية قائمة بذاتها؛ ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".وأكد البيان، أن المجلس سيواصل "تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب؛ سواء على المستوى الوطني أو الدولي".وتوقع المصرف أن يبقى التضخم مرتفعا، في حدود 5.5 في المئة، خلال العام الحالي؛ فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/التضخم-في-المغرب-يقفز-لأعلى-مستوى-له-في-3-عقود-1073873347.html
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أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

المغرب... البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 3% لكبح التضخم

20:24 GMT 21.03.2023
© Sputnik . Mohamed Hemeda"ساحة الفنا" في المغرب
ساحة الفنا في المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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قرر بنك المغرب (المصرف المركزي)، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المئة، وذلك للمرة الثالثة، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.
الرباط - سبوتنيك. ومن المتوقع، أن يصل معدل التضخم في المملكة، إلى 5.5 في المئة، خلال العام الحالي.
وأشار بيان صادر عن المصرف، أنه قرر، اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ 50 نقطة، كي ينتقل من 2.5 في المئة إلى 3 في المئة.
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
التضخم في المغرب يقفز لأعلى مستوى له في 3 عقود
22 فبراير, 11:53 GMT
وبرر المصرف قراره بالرغبة في تفادي حدوث "دوامات تضخمية قائمة بذاتها؛ ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم، بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
وأكد البيان، أن المجلس سيواصل "تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب؛ سواء على المستوى الوطني أو الدولي".
وتوقع المصرف أن يبقى التضخم مرتفعا، في حدود 5.5 في المئة، خلال العام الحالي؛ فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6.2 في المئة، نتيجة الارتفاع الحاد في بعض أسعار المنتجات الغذائية.
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