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الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:45+0000
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وأوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان لها، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب".ولفت البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن "اثنين منهم (الإرهابيين) عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".وأضاف البيان أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية".وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".
https://sputnikarabic.ae/20230106/الشرطة-العراقية-تعلن-تطهير-نينوى-من-مخلفات-تنظيم-داعش-الإرهابي-1071985055.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة.
وأوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان لها، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب
".
ولفت البيان، بحسب وكالة
الأنباء العراقية "واع" إلى أن "اثنين منهم (الإرهابيين) عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".
وأضاف البيان أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية
ومذكرات قبض أصولية".
وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".