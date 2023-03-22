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الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T12:45+0000
2023-03-22T12:45+0000
العراق
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وأوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان لها، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب".ولفت البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن "اثنين منهم (الإرهابيين) عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".وأضاف البيان أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية".وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم العربي, العالم العربي, الأخبار

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 10 إرهابيين من "الخلايا النائمة"

12:45 GMT 22.03.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في العراق، اليوم الأربعاء، الإطاحة بعشرة إرهابيين من الخلايا النائمة.
وأوضحت وكالة الاستخبارات الاتحادية، التابعة لوزارة الداخلية، في بيان لها، أنها "تمكنت من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب".
ولفت البيان، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى أن "اثنين منهم (الإرهابيين) عملا بما يسمى كتيبة الانتحاريين وهما ضمن الخلايا النائمة وارتداء الأحزمة الناسفة، فيما عمل ما تبقى من الملقى القبض عليهم في نصب السيطرات الوهمية وزرع العبوات الناسفة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".
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وأضاف البيان أن "عمليات إلقاء القبض تمت وفق معلومات استخباراتية ومذكرات قبض أصولية".
وأشارت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى أنه "جرى تدوين أقوال الإرهابيين ابتدائيًا وقضائيًا بالاعتراف، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".
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