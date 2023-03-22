https://sputnikarabic.ae/20230322/المغرب-يرفض-التصريحات-الاستفزازية-لأعضاء-الحكومة-الإسرائيلية-1075046471.html

المغرب يرفض التصريحات "الاستفزازية" لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

المغرب يرفض التصريحات "الاستفزازية" لأعضاء الحكومة الإسرائيلية

أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده تتابع بقلق التصريحات الصادرة عن بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتي كان فيها "استفزاز لدول عربية واستفزاز"... 22.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-22T17:06+0000

2023-03-22T17:06+0000

2023-03-22T17:06+0000

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وقال الوزير المغربي في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه إن "المغرب يرفض دائما كل تصرف غير مسؤول وكل تصرف يمكن أن يكون تحريضيا أو ذي أثر سبلي".وأضاف البيان أن "المغرب، الذي يرأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، يؤكد دائما على أن الحوار والمفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية".وأشار إلى أن هذا الحل يأتي في إطار احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها تعيش جنبا إلى جنب في هدوء وفي تعاون مع إسرائيل.واعتبر أن هذا الموقف ينطبق مع الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن.وكان وزير المالية الإسرائيلي، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموترتيش، قد قال خلال مشاركته بأمسية، يوم الأحد الماضي، أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، تكريما لجاك كوبفر، الرئيس السابق لحزب "الليكود في فرنسا" بأنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة"، وذلك بعد شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى "محو بلدة حوارة" الفلسطينية بقضاء نابلس في الضفة الغربية.وأضاف سموتريتش، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قائلاً، إن "جدي الذي كان في القدس من الجيل الثالث عشر هو الفلسطيني الحقيقي. وجدتي التي ولدت في تولا منذ أكثر من 100 عام لعائلة من الرواد، فلسطينية". وتابع سموترتيش بالقول، إنه "لا يوجد شيء اسمه الفلسطينيين، لأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني. على المرء أن يقول الحقيقة دون الانصياع لأكاذيب وتحريفات التاريخ، ودون الخضوع لنفاق حركة المقاطعة والمنظمات الموالية للفلسطينيين".وتساءل سموترتيش: "من كان أول ملك فلسطيني؟ وما هي لغة الفلسطينيين؟ هناك عملة فلسطينية من قبل؟ هل هناك تاريخ أو ثقافة فلسطينية؟"، حيث أجاب سموتريتش بالقول، إن "هناك عرباً في الشرق الأوسط وصلوا إلى أرض إسرائيل في نفس الوقت مع الهجرة اليهودية وبداية الصهيونية. إنهم يخترعون أمة وهمية ويطالبون بحقوق وهمية في أرض إسرائيل لمجرد محاربة الحركة الصهيونية".وتابع سموتريتش، في كلمته، إن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من أجل التصدي للحركة الصهيونية ومحاربتها"، قائلاً، إن "هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تسمع في جميع أنحاء العالم، يجب سماع هذه الحقيقة هنا في قصر الإليزيه، يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون، يجب أن تسمع بالعاصمة الأميركية واشنطن وفي البيت الأبيض".

https://sputnikarabic.ae/20230322/قطر-تدين-بشدة-تصريحات-وزير-المالية-الإسرائيلي-بشأن-الشعب-الفلسطيني-وتصفها-بـالمتطرفة-1075026407.html

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