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لافروف: إمداد بريطانيا كييف بقذائف اليورانيوم المنضب خطوة نحو تصعيد كبير
https://sputnikarabic.ae/20230322/جنرال-تركي-استخدام-ذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-المنضب-يؤدي-إلى-تلوث-الحبوب-الأوكرانية-1075025681.html
جنرال تركي: استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب يؤدي إلى تلوث الحبوب الأوكرانية
جنرال تركي: استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب يؤدي إلى تلوث الحبوب الأوكرانية
رأى الجنرال التركي المتقاعد أردوغان قراقوش، أن نية لندن تزويد كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لن يفيدها في كسب الحرب، بل سيجلب لها أضرارًا... 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T11:04+0000
2023-03-22T11:04+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال قراقوش لوكالة "سبوتنيك": "لا يعتبر تزويد لندن، كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب خطوة مهمة من شأنها تغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا، إنما ستلحق أضرارا جسيمة بالطبيعة والبشرية، وتؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة".ووصف خطوة بريطانيا بالاستفزازية، موضحًا أنها "إحدى البلدان الغربية التي تريد إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وخطوتها هذه تهدف إلى تصعيد الوضع".وأفاد بأن دول الغرب تسعى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، مع الإشارة إلى تخطيط بولندا لإرسال نحو 40 مقاتلة إف- 16 لأوكرانيا، إلى جانب تزويد هولندا لها بـ 35 مقاتلة من طراز إف – 35، وتدريبها للطيارين الأوكرانيين على أراضيها".ونصح الجنرال التركي المتقاعد، الرئيس الأوكراني زيلينسكي، برفض قرار بريطانيا، قائلا: "على كييف رفض استلام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لأنها ستتسبب بانتشار المواد المشعة، ما يؤدي إلى تلوث الطبيعة، وزيادة معدلات تفشي الأمراض، فضلًا عن أن أوكرانيا لن تحقق أي مكاسب حربية من وراء استخدام هذه الذخيرة".وكانت المملكة المتحدة أعلنت عن خطط تزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب التي تستخدمها دبابات "تشالنجر2".وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني: "إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية "تشالنجر 2" لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقًا على ذلك، إن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الغرب قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال، بل بالأفعال.
https://sputnikarabic.ae/20230322/زاخاروفا-تصف-خطط-بريطانيا-تزويد-أوكرانيا-بقذائف-اليورانيوم-المنضب-بأنها-استفزاز-1075013904.html
https://sputnikarabic.ae/20230321/البنتاغون-واشنطن-لن-تحذو-حذو-بريطانيا-في-إمداد-أوكرانيا-بذخائر-تحتوي-على-اليورانيوم-1075008264.html
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العالم
العالم

جنرال تركي: استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب يؤدي إلى تلوث الحبوب الأوكرانية

11:04 GMT 22.03.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورجمع محصول الحبوب في روسيا
جمع محصول الحبوب في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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رأى الجنرال التركي المتقاعد أردوغان قراقوش، أن نية لندن تزويد كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب لن يفيدها في كسب الحرب، بل سيجلب لها أضرارًا جسيمة، مؤكدًا أن بريطانيا تهدف إلى إطالة أمد الحرب.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال قراقوش لوكالة "سبوتنيك": "لا يعتبر تزويد لندن، كييف بذخيرة خارقة للدروع تحتوي على اليورانيوم المنضب خطوة مهمة من شأنها تغيير مسار الحرب لصالح أوكرانيا، إنما ستلحق أضرارا جسيمة بالطبيعة والبشرية، وتؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة".

وأضاف: "تصدّر أوكرانيا الحبوب إلى بلدان مختلفة، حيث أن استخدام ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب قد يؤدي إلى تلوث الطبيعة والتربة".

ووصف خطوة بريطانيا بالاستفزازية، موضحًا أنها "إحدى البلدان الغربية التي تريد إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، وخطوتها هذه تهدف إلى تصعيد الوضع".
وأفاد بأن دول الغرب تسعى إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا من خلال تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، مع الإشارة إلى تخطيط بولندا لإرسال نحو 40 مقاتلة إف- 16 لأوكرانيا، إلى جانب تزويد هولندا لها بـ 35 مقاتلة من طراز إف – 35، وتدريبها للطيارين الأوكرانيين على أراضيها".
ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
زاخاروفا تصف خطط بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب بأنها استفزاز
05:41 GMT
ونصح الجنرال التركي المتقاعد، الرئيس الأوكراني زيلينسكي، برفض قرار بريطانيا، قائلا: "على كييف رفض استلام الذخيرة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، لأنها ستتسبب بانتشار المواد المشعة، ما يؤدي إلى تلوث الطبيعة، وزيادة معدلات تفشي الأمراض، فضلًا عن أن أوكرانيا لن تحقق أي مكاسب حربية من وراء استخدام هذه الذخيرة".
وكانت المملكة المتحدة أعلنت عن خطط تزويد كييف بذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب التي تستخدمها دبابات "تشالنجر2".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البنتاغون: واشنطن لن تحذو حذو بريطانيا في إمداد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم
أمس, 20:33 GMT
وقالت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني: "إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية "تشالنجر 2" لأوكرانيا، سنقوم بتوريد الذخيرة، بما في ذلك القذائف الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقًا على ذلك، إن روسيا ستضطر للرد إذا بدأ الغرب الجماعي في استخدام أسلحة ذات مكون نووي، في الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الغرب قرر محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس بالأقوال، بل بالأفعال.
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