https://sputnikarabic.ae/20230323/إيران-تشيد-بدعم-دول-الجوار-للاتفاق-مع-السعودية-1075066188.html
إيران تشيد بدعم دول الجوار للاتفاق مع السعودية
إيران تشيد بدعم دول الجوار للاتفاق مع السعودية
أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، ببيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي رحب بالاتفاق الإيراني السعودي. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:50+0000
2023-03-23T11:50+0000
2023-03-23T11:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
السعودية
مجلس التعاون الخليجي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_76be4006d94231a3bcd3546a06d1d524.jpg
ونقلت قناة "الميادين" عن كنعاني، قوله إن "دعم دول الجوار للاتفاق الإيراني السعودي يعكس عزيمتها لتعزيز الدبلوماسية الإقليمية، كما أن إيران تعتبر التعامل والتعاون مع دول الجوار أفضل سبيل لحل قضايا المنطقة".واستنكر المتحدث الإيراني ربط الملف اليمني ببلاده، مؤكدًا ضرورة التحلي بالواقعية في حل الأزمة اليمنية ووضع حد لتلك الأزمة.وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، عن أملهم بأن يشكل اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.وبحسب بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155، فقد "رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".وأضاف البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي: "أعرب المجلس عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230323/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يتفقان-على-عقد-لقاء-ثنائي--1075060985.html
إيران
أخبار إيران
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/03/1068579524_169:0:2681:1884_1920x0_80_0_0_2d53a0d23565a87a9f4030cd6c82996a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, مجلس التعاون الخليجي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, السعودية, مجلس التعاون الخليجي, الأخبار
إيران تشيد بدعم دول الجوار للاتفاق مع السعودية
تابعنا عبر
أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الخميس، ببيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي رحب بالاتفاق الإيراني السعودي.
ونقلت قناة
"الميادين" عن كنعاني، قوله إن "دعم دول الجوار للاتفاق الإيراني السعودي يعكس عزيمتها لتعزيز الدبلوماسية الإقليمية، كما أن إيران تعتبر التعامل والتعاون مع دول الجوار أفضل سبيل لحل قضايا المنطقة".
واستنكر المتحدث الإيراني ربط الملف اليمني ببلاده، مؤكدًا ضرورة التحلي بالواقعية في حل الأزمة اليمنية ووضع حد لتلك الأزمة.
وفي وقت سابق، أعرب وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الأربعاء، عن أملهم بأن يشكل اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية.
وبحسب بيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ155، فقد "رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين، بمبادرة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين".
وأضاف البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي
: "أعرب المجلس عن أمله بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية".